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王齊麟跨年「出賣未婚妻0修圖照」！陳詩媛生氣了：至少美肌一下吧

記者潘慧中／綜合報導

陳詩媛（十元）與奧運金牌羽球國手王齊麟交往1年半後，2024年底答應求婚，正式成為準人妻。不時會和粉絲分享感情生活的她，在迎來新年前夕，罕見抱怨了未婚夫一件事。

▲▼陳詩媛。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

▲陳詩媛難得抱怨王齊麟。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

王齊麟在12月31日感性發文表示，2024是他身分轉變重要的一年，雖然沒有點名陳詩媛，但外界都看得出來他在對未婚妻告白，「謝謝妳答應我，妳一定下了很大的決心、犧牲了很多也受了許多委屈，會感到不安和徬徨是一定的，但請妳放心，我會一直陪在妳身邊，成為妳一輩子的依靠。」

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▲▼陳詩媛。（圖／翻攝自Instagram／chilinwang）

▲▼王齊麟曝光了陳詩媛不少可愛私照。（圖／翻攝自Instagram／10yuan.0424）

▲▼王齊麟,陳詩媛。（圖／翻攝自Instagram／chilinwang）

同一時間，王齊麟還分享了求婚當天的照片，其中也包括陳詩媛戴上婚戒的燦笑照、以及未婚妻臉紅通通地手比愛心的模樣。沒想到，陳詩媛看到後，只附上一個氣到鼻孔噴氣的表情符號說：「發文都不先修圖的至少也美肌一下吧！」

▲陳詩媛2024年底答應王齊麟的求婚。（圖／翻攝自Instagram／kimi850531、song_.x）

事實上，王齊麟自從2024年打完巴黎奧運就一直有求婚的想法，於是在陳詩媛經紀人與朋友們的配合下，在東方文華求婚成功，小倆口預計在今年辦婚宴，後續生子計畫一切順其自然。

王齊麟IG全文：

2024←

又是一年的結束～感謝這一年帶給我的一切，不管是好的壞的，通通都是我持續進步的養分～依舊謝謝一直陪在我身邊的朋友、家人、兄弟還有所有支持我、愛著我的大家，有你們的陪伴、鼓勵我才有想要變的更完美的動力。

2024年對我來說是收穫滿滿的一年，從年初積分的壓力到再次衛冕金牌，之後與小肥鵝開啟了麟榤配的新篇章，並在年終賽正式與麟洋配道別，很不捨，但也有著滿滿的動力，期待自己新的樣貌也期待接下來要面對的所有挑戰。

今年也是我身份轉變重要的一年，謝謝你答應我，你一定下了很大的決心、犧牲了很多也受了許多委屈，會感到不安和徬徨是一定的，但請你放心，我會一直陪在你身邊，成為你一輩子的依靠

最後讓我們一起揮別2024，把不好的留在今年，明天又是新的開始～祝大家新年快樂，一切順利、平安，我也會繼續努力生活、努力訓練、努力成為一個更好的王齊麟，我們明年見～

→2025

#麟洋配
#麟榤配
#麟媛配

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