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小鐘示愛小24歲女團成員「被拍共處4hrs」！幫跑腿買餐 她下秒當眾違規

黃金諧星配美人1／小鐘示愛小24歲女團成員　共處4小時樂跑腿買餐送暖

▲上月21日晚間近7點，毫無遮掩的小鐘站在台北小巨蛋前等人。（圖／本刊攝影組／CTWANT提供，下同）

圖文／CTWANT

藝人鐘昀呈（小鐘）日前力挺女團G.O.F成員之絃（Dolly）的副業，還在記者會上表達對女方的好感、公然告白「窈窕淑女，精子（君子）好逑」，2人更上演公主抱，給足新聞話題。不過，沒幾天時報周刊CTWANT便目擊到2人相約看演出，看起來倒不完全像是「郎有情，妹無意」，互動上感覺有發展空間。

黃金諧星配美人1／小鐘示愛小24歲女團成員　共處4小時樂跑腿買餐送暖

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▲沒多久一名長髮白衣女子抵達現場，小鐘立刻露出大大的笑容迎接對方。（圖／本刊攝影組）

黃金諧星配美人1／小鐘示愛小24歲女團成員　共處4小時樂跑腿買餐送暖

▲女方轉過頭，是女團G.O.F成員之絃（Dolly），長相甜美身材姣好。（圖／本刊攝影組）

12月21日晚間近7點，小鐘獨自在台北小巨蛋外等人，期間有不少人看到他，找他聊天拍照，他也親切地和粉絲互動，相當受到歡迎。7點6分，一名身穿白色長外套的女子走進，小鐘立刻笑臉迎人的上前迎接，雙方有說有笑地進場館內。此時，小鐘先到洗手間方便，女生則在外等候。仔細一瞧，女生五官清秀，身穿黑白色系穿搭，顯得豔麗又不失青春氣息，正是剛成立禮服租借店、還邀請小鐘站台的女團成員Dolly。

等小鐘上完廁所，2人走到大門驗票入口進場。不過，先一步驗完票的小鐘並沒有立刻停下腳步等候女方，而是走到往下的手扶梯時，才放慢腳步等候佳人，令人好奇是否刻意在人多的地方保持點距離，就怕壞了好事。

黃金諧星配美人1／小鐘示愛小24歲女團成員　共處4小時樂跑腿買餐送暖

▲沒有走貴賓道的2人，一前一後從門口驗票入場，此時小鐘似乎有意避開人群。（圖／本刊攝影組）

黃金諧星配美人1／小鐘示愛小24歲女團成員　共處4小時樂跑腿買餐送暖

▲等走到手扶梯前，小鐘才放慢腳步，等待走在後頭的Dolly。（圖／本刊攝影組）

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▲入座後，2人臉上絲毫沒有遮掩，看著演出同時也會聊天，像是很有話題。（圖／本刊攝影組）

晚間9點半左右，小鐘在演出途中，跑到場外的便利商店買了2份巧克力、一份乳酸飲料，另外又拿了一份蛋糕類的甜點。但他買完並沒有自己吃，而是拿回座位，把手中的甜食轉交給Dolly。而Dolly也很自然地接過食物，一邊享受甜品，一邊觀看比賽，氣氛和樂融融，完全把小巨蛋禁止飲食的規定拋諸於腦後。

黃金諧星配美人1／小鐘示愛小24歲女團成員　共處4小時樂跑腿買餐送暖

▲演出還在進行中，小鐘突然走到超商採買甜點，買完火速走回場館。（圖／本刊攝影組）

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▲沿路小鐘都被認出，親切回應熱情女粉。（圖／本刊攝影組）

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▲返回位置的小鐘，將剛買好的點心交給Dolly，女方竟在禁食的小巨蛋大剌剌開吃。（圖／本刊攝影組）

晚間近10點時，演出3小時仍在繼續，小鐘強忍著打了個哈欠，臉上有些疲憊感。不過，每當和Dolly聊天時，就會收起疲憊，展露笑臉。直到深夜11點半，演出才正式落幕，2人一起從貴賓通道離開。

黃金諧星配美人1／小鐘示愛小24歲女團成員　共處4小時樂跑腿買餐送暖

▲由於演出時間很長，觀賞過程中小鐘不時打哈欠，不過和Dolly講話時又立刻切換充滿笑容的表情。（圖／本刊攝影組）

深夜寒風中，2人邊聊邊散步，Dolly雙手交叉胸前，看起來有些「畏寒」，可惜小鐘並未做出任何關懷舉動。接著他們走到人潮較少的區域，2人停下腳步等車，雖然2人相差24歲，但彼此間像是有不聊不完的話題似的，三不五時可見他們雙雙開懷大笑。

黃金諧星配美人1／小鐘示愛小24歲女團成員　共處4小時樂跑腿買餐送暖

▲走出小巨蛋一起等車，小鐘與Dolly很有話聊，臉上滿是笑意。（圖／本刊攝影組）

黃金諧星配美人1／小鐘示愛小24歲女團成員　共處4小時樂跑腿買餐送暖

▲看到Dolly叫的車抵達，小鐘貼心幫忙示意司機，卻沒等女方離開，就滑著手機先走一步。（圖／本刊攝影組）

11點48分，Dolly叫的多元計程車抵達，小鐘到路邊伸手向司機示意，然而他紳士的舉動僅止於此，隨後Dolly獨自打開車門上車，小鐘竟然未等她上車離開，便獨自步行離去，關係似乎還在「友達」的階段。

關於小鐘與Dolly被本刊捕獲一起相約看演出，記者傳訊問小鐘2人的關係為何，小鐘回覆表示：「普通朋友。」而Dolly則是截至截稿前無法取得回應。

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▲小鐘日前替Dolly的新店站台，現場笑果十足。（圖／焦正德攝）

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