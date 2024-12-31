記者劉宛欣／綜合報導

香港新生代歌手任暟晴（Jasmine）是選秀節目《聲夢傳奇2》的冠軍，近日被爆因拒絕延長合約，陷入被「雪藏」的命運，港媒報導指出，任暟晴因不願與電視台加簽合約，疑似觸怒TVB內部高層，最終導致她不少通告被阻擋，有人更將她形容為「炎明熹2.0」。

▲任暟晴年僅18歲，星途就相當被看好。（圖／翻攝自任暟晴IG）

根據《香港01》報導，《聲生不息2》原本計劃邀請任暟晴參與，節目監製早在籌備期間便多次透過TVB接洽，但始終未有確實答覆。直到距節目開播僅剩兩周，監製終於透過其他藝人直接與任暟晴聯繫，才發現中間有人從中作梗，刻意阻撓她參演機會。而任暟晴也曾向公司高層請求批准，原本獲得允諾，卻因內部會議中有人提出「不願加簽就不應該給她這麼好的機會。」最終，她的演出計畫因此作罷。

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▲任暟晴不願簽長約而遭冷凍。（圖／翻攝自任暟晴IG）

消息指出，「加簽事件」可追溯至《聲夢傳奇2》比賽期間，當時任暟晴因甜美外型與出色歌唱實力被視為潛力股。公司方面為鞏固旗下藝人勢力，試圖在比賽期間以獎項作誘餌，要求任暟晴加簽5年，形成10年長約。然而，家境優渥的任暟晴並未妥協，直接拒絕續簽。此舉使她成為部分高層的「眼中釘」，從此星路受阻。

據傳，TVB內部的山頭文化長期存在，曾志偉接管星夢娛樂後改組為TMG，而樂易玲則另立新廠牌AAM，雙方明爭暗鬥日益明顯。樂易玲陣營旗下藝人鍾柔美、詹天文、姚焯菲屢次在重要舞台獲得力捧，反觀任暟晴則頻頻缺席，未有任何重大曝光機會。