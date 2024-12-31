曾雅蘭被公公趕出家門　委屈首度談事件始末

記者葉文正／台北報導

中天綜合台《同學來了》，找來藝人曾雅蘭，她說很怕自己生不出兒子：「以前的長輩說生1個女兒衰10年，我媽連生4個女兒，她連夜從南部跑回台北，因為她太害怕婆婆了，那我也會給自己壓力，因為我老公是獨子，我會覺得沒幫他生男生，侯家是不是就絕後了。」

▲曾雅蘭被公公趕出去。（圖／中天綜合台）

另外還有一件事讓她覺得難過：「醫生交代我說公公太胖了要控制飲食，所以我把家裡的零食都收起來，飯量也減半，因為他有阿茲海默症，他會忘記他吃了，就無止盡的吃，但他吃不飽就跟親戚朋友說我虐待他，都不給他吃飯，那親戚朋友不知道這個狀況，就會覺得我到底是想怎樣。」而曾雅蘭受的委屈還不只一件：「他不喜歡洗澡，我一直叫他去洗，他就會罵我，還會把我趕出去，我自己的爸媽，我也都沒有這樣照顧。」

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▲甄莉也有很大的生男壓力。（圖／中天綜合台）



甄莉也有很大的生男壓力：「我們那個年代好像沒生兒子就對不起婆家，連自己的媽媽都會說『如果第1胎是兒子，後面就輕鬆了』，我懷孕的時候婆婆跟我講『小孩健康很重要，是男是女都沒關係』，那我第1胎是生女兒，她隔年就問什麼時候要生第2胎？」

而甄莉也笑說懷第2胎時，婆婆比她更緊張：「她一開始也是說不要有壓力，殊不知，我一去做羊膜穿刺，她馬上打來說『男生女生？如果是男生要趕快告訴我，我要去還願』，所以他們其實非常在意，而且我兒子一生下來，跟姊姊完全是差別待遇，標準重男輕女。」但讓她比較在意的是自己的爸爸也很重男輕女：「我爸說我們家所有東西都要留給姓劉的，也就是我弟，他不給我，因為他說『妳嫁出去就不姓劉』。」



蘿莉塔則說現代人看待婚姻關係跟上一代已經不同：「上一代的人都會覺得結婚是兩家子的事，可是現在不一樣，現在的人會覺得結婚是兩個人的事，所以各自照顧好自己的爸媽就好，如果我願意幫忙照顧你爸媽，你要覺得感謝，而不是覺得是應該的。」她也分享自己的狀況：「我結婚到現在根本就不認得婆婆，因為我們只有在結婚前匆匆見過兩面，所以我真的不記得她長什麼樣子。」

這讓全場來賓聽了超震驚，蘿莉塔接著說：「是我先生說不用見面也沒關係，甚至他到現在也是叫我媽阿姨，過年過節也是來我家吃飯，因為他說他們家的人都不喜歡過節。」