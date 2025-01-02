再見一次離開的教授們！《哈利波特》全系列8集　首度在台馬拉松聯映

記者蕭采薇／台北報導

《哈利波特》自2001年上映以來，就成為許多台灣觀眾的共同回憶，彷彿看著哈利波特、妙麗、榮恩等主角們長大，一起走過奇幻的九又四分之三月台，生活在溫馨又充滿驚奇的霍格華茲。而電影全系列首度在台灣聯映，共八部電影即將於本月重返大銀幕。

▲《哈利波特》全系列8集電影將首度在台灣聯映。（圖／劇照）

《哈利波特》系列電影在全球掀起了一股前所未有的魔法狂潮，不僅締造了影史驚人的票房紀錄，更成為了跨世代的經典回憶。該系列成功捧紅許多童星演員，包括飾演哈利波特的丹尼爾雷德克里夫、飾演妙麗的艾瑪華森，以及飾演榮恩的魯伯特葛林特。

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而電影中飾演霍格華茲教授的演員們，包括「鄧不利多」邁可坎邦（Michael Gambon）、「麥教授」瑪姬史密斯（Maggie Smith）、「石內卜」艾倫瑞克曼（AlanRickman）以及「海格」羅比寇特蘭（Robbie Coltrane）等，近幾年相繼離世，這次大銀幕重溫的機會，也是難得能再一起看到這些令人尊敬的魔法世界師長們。

▲《哈利波特》教授們近些年相繼離世。（圖／劇照）

本次為《哈利波特》並有2D、4DX兩種版本，觀眾得以一次觀賞全部共8部電影，重溫當年力抗佛地魔的感動，再次感受魔法世界的無限魅力。本次台灣將重映全系列共8部電影，包含《哈利波特：神秘的魔法石》、《哈利波特：消失的密室》、《哈利波特：阿茲卡班的逃犯》、《哈利波特：火盃的考驗》、《哈利波特：鳳凰會的密令》、《哈利波特：混血王子的背叛》，以及分成兩部的最終章《哈利波特：死神的聖物Ⅰ》、《哈利波特：死神的聖物Ⅱ》。

適逢第四部電影《哈利波特：火盃的考驗》上映20週年，為慶祝這個重要里程碑，台灣也將特別加碼重映該片 IMAX 版本，讓粉絲們能夠以更身歷其境的方式，再次體驗精彩又刺激的三巫鬥法大賽，感受魔法世界的無窮魅力。《哈利波特》全系列共8部電影，將於1月17日 2D · 4DX 聯映。