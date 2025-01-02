串流收視週榜／黑馬陸劇《九重紫》2平台第一！《柯南》電影版來了

記者陳芊秀／綜合報導

陸劇《九重紫》在台灣收視成績發威，不僅拿下2串流平台收視冠軍，更展現出在陸劇收視群眾歡迎程度，大陸古裝劇在台灣市場仍具吸引力。而台劇《不如海邊吹吹風》也是平台戲劇類第一，是近期收視成績最好的台劇。《ETtoday星光雲》整理最新一週串流收視排行。

friDay影音／裴斗娜3週第一

▲friDay影音收視週榜（12/23-12/29）。（圖／friDay影音提供）

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裴斗娜主演的新劇《家族計劃》已經連續3週friDay影音第一。她飾演一個擁有特殊能力的媽媽，一家人揭隱藏能力偽裝成家人，故事走黑色喜劇路線。連續3週排名第一可見其收視號召力。

Hami Video／《柯南》最新電影版上架

▲Hami Video收視週榜（12/23-12/29）。（圖／Hami Video提供）

《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》 登上排行榜冠軍，展現了動畫在台灣市場的強大吸引力，尤其是柯南系列一貫的高人氣，從電影票房到串流都擁有影響力。台劇《不如海邊吹吹風》排名第5，是戲劇類第一名，台綜《夜市王》排名第7，持續在熱門前10名。

iQIYI／《獵罪圖鑑2》被反超

▲iQIYI收視週榜（12/23-12/29）。（圖／iQIYI提供）

愛情劇還是台灣觀眾最愛。懸疑探案類型劇《獵罪圖鑑2》，在大陸擁有大票劇粉支持，連續2週居冠後，被黃景瑜主演的懸疑愛情劇《冬至》超越奪冠。《冬至》描述刑警與前女友麻醉師分手8年重逢，攜手解開案件也破鏡重圓的故事，黃景瑜飾演警察搭檔女星孫千，結合愛情元素受觀眾青睞。而《一傘煙雨》是由于朦朧主演的奇幻愛情古裝劇，一口氣衝到收視第3名。

KKTV／《怪物》收視居冠

▲KKTV收視週榜（12/23-12/29）。（圖／KKTV提供）

大河劇《致光之君》播畢後也退出收視冠軍寶座，其他劇集的收視效應開始發揮。最新一週律師職人劇《怪物》收視居冠，而日本高收視醫療劇《旅行護理師》衝上收視第2名，人氣美食劇《形形色色孤獨的美食家》排第3。

LINE TV／《九重紫》連3週冠軍

▲LINE TV收視週榜（12/23-12/29）。（圖／LINE TV提供）

《九重紫》結合重生、宅鬥、愛情、宮廷權謀元素，已經連續3週平台收視冠軍，該劇開播以來一直保持高話題度，從導演到男女主角李昀銳、孟子義都被形容「升咖」，除了LINE TV，在MyVideo也是收視冠軍，成為近期陸劇的收視霸主。

MyVideo／韓劇《回到20歲》開播

▲MyVideo收視週榜（12/23-12/29）。（圖／MyVideo提供）

原本連續兩週都是電影霸榜的狀態，陸劇《九重紫》一口氣躍上平台收視第一。而韓片《破墓》、《絕地逃生》也持續在熱榜內，奇幻韓劇《回到20歲》12月開播，描述七旬老奶奶重生變回20歲，力拼女團出道的故事，收視位居第2。

▲《九重紫》居兩平台收視第一。（圖／MyVideo提供）

▲韓劇《回到20歲》開播。（圖／翻攝自韓網）