ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

賈永婕被認成賈靜雯！　曬粉絲對話笑了：好險我們都是美女

記者王靖淳／綜合報導

女星賈永婕今（2）日在社群公開一名網友的留言截圖，透露對方提到女星賈靜雯，讚嘆她「不只在教育孩子與家庭生活表現出色，還在三鐵、馬拉松等領域全力以赴，甚至在工作上更是不遺餘力」，並笑稱剛聽到她接任台北101董事長時還覺得真是沒事找事。為此，賈永婕發現對方認錯人後，幽默回應：「好險我們都是美女！」

▲▼賈靜雯賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia、賈永婕的跑跳人生）

▲賈靜雯、賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia、賈永婕的跑跳人生）

賈永婕分享一段和賈靜雯的搞笑對話，透露自己常被路人誤認成賈靜雯，甚至還被大讚「賈靜雯好漂亮喔！」而賈靜雯則不甘示弱地回應：「我才煩死了，走在路上都有人說你是那個開婚紗店的！」這一番調侃讓粉絲們看得捧腹大笑。為此，賈永婕則笑稱：「好險我們都是美女！」以輕鬆的語氣化解了這場美麗的誤會。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼賈永婕（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

▲賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，許多人紛紛力挺：「都是美女，無誤！」強調無論是誰，都以氣質與實力獲得讚賞。還有網友巧妙比喻，稱兩人是「如『賈』包換的正妹」，同時也大讚：「好險這兩位姓賈的都很強大，誰被誤認為誰都沒差！」展現對兩人的高度欣賞。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

哈士奇溜廚房偷喝「玉米排骨湯」　被媽抓包裝沒事繼續舔乾淨XD

推薦閱讀

聖結石遭疑「是蘿拉房東」！　本人深夜證實全文曝光

聖結石遭疑「是蘿拉房東」！　本人深夜證實全文曝光

徐凱希主持台南跨年出包「一動作急救火」！　自責道歉：下次會再三確認

徐凱希主持台南跨年出包「一動作急救火」！　自責道歉：下次會再三確認

三千人「大安森林公園邊哭邊跨年」登外媒版面！　CNN、BBC都報導

三千人「大安森林公園邊哭邊跨年」登外媒版面！　CNN、BBC都報導

聖結石認「越來越討厭蘿拉」　親回11點質疑…1關鍵讓她住工作室

聖結石認「越來越討厭蘿拉」　親回11點質疑…1關鍵讓她住工作室

趙露思女廁遭毆打！網揪霸凌兇手「拿巨額分手的她」…前經紀人發聲

趙露思女廁遭毆打！網揪霸凌兇手「拿巨額分手的她」…前經紀人發聲

潔哥元旦曬辣照「上身全裸」剩內褲！　老粉一看秒吐槽：時代眼淚

潔哥元旦曬辣照「上身全裸」剩內褲！　老粉一看秒吐槽：時代眼淚

黑人范瑋琪爆離婚「私下少對話互動曝光」！　低頭滑手機全被拍

黑人范瑋琪爆離婚「私下少對話互動曝光」！　低頭滑手機全被拍

羅志祥開唱「慘遭觀眾砸派」場面失控！　被砸到崩潰...淒慘畫面曝光

羅志祥開唱「慘遭觀眾砸派」場面失控！　被砸到崩潰...淒慘畫面曝光

《魷魚遊戲3》上線時間疑手滑曝光！　全新人偶「哲秀」現身新遊戲

《魷魚遊戲3》上線時間疑手滑曝光！　全新人偶「哲秀」現身新遊戲

最火辣尤物Lara Fan雙囍拍寫真　連拍4天布料太少被路人看光

最火辣尤物Lara Fan雙囍拍寫真　連拍4天布料太少被路人看光

趙露思重病停工燒到2圈內大咖！于正震怒Tag本人：髒水潑到我這裡

趙露思重病停工燒到2圈內大咖！于正震怒Tag本人：髒水潑到我這裡

H級AV女優佐山愛宣布「引退」！　最後作品拍完曝心聲：重生的感覺

H級AV女優佐山愛宣布「引退」！　最後作品拍完曝心聲：重生的感覺

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

聖結石遭疑「是蘿拉房東」！　本人深夜證實全文曝光

徐凱希主持台南跨年出包「一動作急救火」！　自責道歉：下次會再三確認

三千人「大安森林公園邊哭邊跨年」登外媒版面！　CNN、BBC都報導

聖結石認「越來越討厭蘿拉」　親回11點質疑…1關鍵讓她住工作室

趙露思女廁遭毆打！網揪霸凌兇手「拿巨額分手的她」…前經紀人發聲

潔哥元旦曬辣照「上身全裸」剩內褲！　老粉一看秒吐槽：時代眼淚

黑人范瑋琪爆離婚「私下少對話互動曝光」！　低頭滑手機全被拍

羅志祥開唱「慘遭觀眾砸派」場面失控！　被砸到崩潰...淒慘畫面曝光

《魷魚遊戲3》上線時間疑手滑曝光！　全新人偶「哲秀」現身新遊戲

最火辣尤物Lara Fan雙囍拍寫真　連拍4天布料太少被路人看光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

賈永婕, 賈靜雯

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 再見一次離開的教授們！《哈利波特》全系列8集　首度在台馬拉松聯映
  2. 賈永婕被認成賈靜雯！　曬粉絲對話笑了：好險我們都是美女
  3. 日人氣樂團求問「撩台粉語錄」　學到這句話...全場嗨翻
  4. 串流收視週榜／黑馬陸劇《九重紫》2平台第一！《柯南》電影版來了
  5. 67歲蔡琴曾爆罹怪病「險耳中風」　睽違3年露面宣布開唱！
  6. 安心亞大開兩洞「跨年全台最辣」成收視王！　性感解放吸睛38萬人
  7. 直擊／ENHYPEN禎元、善禹來了！　「愛心3連發」帥到粉絲暴動
  8. 小S談爸癌逝突淚崩！　憶最後時光「讓他做想做的事情」
  9. 3陸劇男星驚爆「被約談」出事！狗仔揭高片酬：收入繳稅嚴重不符
  10. 歐陽妮妮愛兒「清晰正面」曝光！張書豪甜讚：挺鼻樑　傅娟感性告白

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366