賈永婕被認成賈靜雯！　曬粉絲對話笑了：好險我們都是美女

記者王靖淳／綜合報導

女星賈永婕今（2）日在社群公開一名網友的留言截圖，透露對方提到女星賈靜雯，讚嘆她「不只在教育孩子與家庭生活表現出色，還在三鐵、馬拉松等領域全力以赴，甚至在工作上更是不遺餘力」，並笑稱剛聽到她接任台北101董事長時還覺得真是沒事找事。為此，賈永婕發現對方認錯人後，幽默回應：「好險我們都是美女！」

▲賈靜雯、賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈靜雯AlyssaChia、賈永婕的跑跳人生）



賈永婕分享一段和賈靜雯的搞笑對話，透露自己常被路人誤認成賈靜雯，甚至還被大讚「賈靜雯好漂亮喔！」而賈靜雯則不甘示弱地回應：「我才煩死了，走在路上都有人說你是那個開婚紗店的！」這一番調侃讓粉絲們看得捧腹大笑。為此，賈永婕則笑稱：「好險我們都是美女！」以輕鬆的語氣化解了這場美麗的誤會。

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▲賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，許多人紛紛力挺：「都是美女，無誤！」強調無論是誰，都以氣質與實力獲得讚賞。還有網友巧妙比喻，稱兩人是「如『賈』包換的正妹」，同時也大讚：「好險這兩位姓賈的都很強大，誰被誤認為誰都沒差！」展現對兩人的高度欣賞。