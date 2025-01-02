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日人氣樂團求問「撩台粉語錄」　學到這句話...全場嗨翻

記者蔡琛儀／台北報導

來自日本的「港區貴公子樂團」I Don't Like Mondays. 去年迎來出道10週年，並發布全新迷你專輯《FOCUS》，日前來台開唱，並接受電台訪問，為了迎接主唱YU、吉他手CHOJI、貝斯手KENJI以及鼓手SHUKI到來，電台準備了紅色春聯送給I Don’t Like Mondays.，祝福他們新的一年紅紅火火，以及黑糖糕跟炸湯圓，黑糖糕代表步步高升，炸湯圓則是花好月圓，象徵花開富貴、好事發（花）生。

▲▼日本人氣樂團I Don’t Like Mondays.接受電台訪問。（圖／Hit Fm聯播網提供）

▲日本人氣樂團I Don’t Like Mondays.接受電台訪問。（圖／Hit Fm聯播網提供）

吉他手CHOJI表示，最喜歡品嘗各地美食，而來到台北一定要去吃牛肉麵，還有喝最道地的珍珠奶茶，也很期待在其他城市吃到不一樣風味料理。貝斯手KENJI提到，美食在前，健身優先，他到每個城市都很喜歡去當地健身房進行重量訓練，這次來到台北，起床後第一件事情就是先去搜尋哪裡有健身房，看看有什麼不同的器材等著解鎖。鼓手SHUKI期待看到各地不同的風情面貌，更開心可以看到歌迷，最喜歡跟觀眾互動

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「耐玩DJ」Bryan好奇，樂團演出最重要的就是氛圍，團員到了從未去過的城市表演，會用什麼樣的方式來跟初次見面的歌迷互動炒熱氣氛呢？主唱YU表示，會根據不同的城市調整歌單，但因為他們的歌都能很快讓大家進入狀況，不擔心氣氛問題，相信第一次聽他們演出的觀眾也可以在歌曲中找到有共鳴的旋律。

▲▼日本人氣樂團I Don’t Like Mondays.接受電台訪問。（圖／Hit Fm聯播網提供）

▲團員向主持人Bryan（中）請教撩粉語錄。（圖／Hit Fm聯播網提供）

他們也向Bryan請教一些可以跟歌迷在演唱會互動的中文，或是說了會讓粉絲開心的話？主持人說，那就只好來一句很撩的話：「要來我家看貓嗎？」肯定對歌迷奏效，團員們聽完大笑，還請工作人員錄音下來回去練習，演唱會當天真的說出了這句話撩歌迷：「要來我家看貓嗎？」讓台下粉絲尖叫聲不斷。

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