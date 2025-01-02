短今打完電波去針灸「遭醫嫌黑又髒」　本人急上火線：下次穿全身粉

記者王靖淳／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員短今（胡馨儀）平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，今（2）日她就發文透露打完電波的隔天去中醫針灸時，被女醫生嫌棄整個人黑又髒，為此她哭笑不得表示：「決定下次穿全身粉紅色。」貼文曝光後，立即掀起網友留言討論。

▲短今。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

短今透露，她在與女中醫諮詢時，對方直言她「整個人黑黑又髒髒的」，還說針灸後氣色會改善，並提到她的「黑眼圈凹陷，臉色非常差」。短今聽了當場傻眼，只好解釋說：「不好意思，我昨天去打電波，現在還在恢復期。」不料，女中醫卻吐槽她：「妳那個沒有用啦！還不如來給我針灸。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲短今針灸被說黑又髒。（圖／翻攝自Threads／sammie_923）



短今幽默地分享這段經歷，同時也自嘲當天穿了一身黑色的衣服，她猜想這可能是導致獲得女中醫「髒髒」評價的原因。為此，她打趣地說：「決定下次穿全身粉紅色，看你說我髒不髒！」貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖，同時也紛紛為她打抱不平，有人直言：「色差，絕對是色差！」更有人表示：「黑黑又髒髒也太難聽了吧。」還有網友留言：「短今明明又美又白！」