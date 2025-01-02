ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

短今打完電波去針灸「遭醫嫌黑又髒」　本人急上火線：下次穿全身粉

記者王靖淳／綜合報導

中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」人氣成員短今（胡馨儀）平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，今（2）日她就發文透露打完電波的隔天去中醫針灸時，被女醫生嫌棄整個人黑又髒，為此她哭笑不得表示：「決定下次穿全身粉紅色。」貼文曝光後，立即掀起網友留言討論。

▲▼短今。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

▲短今。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

短今透露，她在與女中醫諮詢時，對方直言她「整個人黑黑又髒髒的」，還說針灸後氣色會改善，並提到她的「黑眼圈凹陷，臉色非常差」。短今聽了當場傻眼，只好解釋說：「不好意思，我昨天去打電波，現在還在恢復期。」不料，女中醫卻吐槽她：「妳那個沒有用啦！還不如來給我針灸。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼短今。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

▲短今針灸被說黑又髒。（圖／翻攝自Threads／sammie_923）

短今幽默地分享這段經歷，同時也自嘲當天穿了一身黑色的衣服，她猜想這可能是導致獲得女中醫「髒髒」評價的原因。為此，她打趣地說：「決定下次穿全身粉紅色，看你說我髒不髒！」貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖，同時也紛紛為她打抱不平，有人直言：「色差，絕對是色差！」更有人表示：「黑黑又髒髒也太難聽了吧。」還有網友留言：「短今明明又美又白！」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

與男友甜蜜泡著「鴛鴦浴」... 　頭髮碰蠟燭著火女友驚嚇.jpg

推薦閱讀

聖結石遭疑「是蘿拉房東」！　本人深夜證實全文曝光

聖結石遭疑「是蘿拉房東」！　本人深夜證實全文曝光

徐凱希主持台南跨年出包「一動作急救火」！　自責道歉：下次會再三確認

徐凱希主持台南跨年出包「一動作急救火」！　自責道歉：下次會再三確認

三千人「大安森林公園邊哭邊跨年」登外媒版面！　CNN、BBC都報導

三千人「大安森林公園邊哭邊跨年」登外媒版面！　CNN、BBC都報導

聖結石認「越來越討厭蘿拉」　親回11點質疑…1關鍵讓她住工作室

聖結石認「越來越討厭蘿拉」　親回11點質疑…1關鍵讓她住工作室

趙露思女廁遭毆打！網揪霸凌兇手「拿巨額分手的她」…前經紀人發聲

趙露思女廁遭毆打！網揪霸凌兇手「拿巨額分手的她」…前經紀人發聲

潔哥元旦曬辣照「上身全裸」剩內褲！　老粉一看秒吐槽：時代眼淚

潔哥元旦曬辣照「上身全裸」剩內褲！　老粉一看秒吐槽：時代眼淚

黑人范瑋琪爆離婚「私下少對話互動曝光」！　低頭滑手機全被拍

黑人范瑋琪爆離婚「私下少對話互動曝光」！　低頭滑手機全被拍

羅志祥開唱「慘遭觀眾砸派」場面失控！　被砸到崩潰...淒慘畫面曝光

羅志祥開唱「慘遭觀眾砸派」場面失控！　被砸到崩潰...淒慘畫面曝光

《魷魚遊戲3》上線時間疑手滑曝光！　全新人偶「哲秀」現身新遊戲

《魷魚遊戲3》上線時間疑手滑曝光！　全新人偶「哲秀」現身新遊戲

最火辣尤物Lara Fan雙囍拍寫真　連拍4天布料太少被路人看光

最火辣尤物Lara Fan雙囍拍寫真　連拍4天布料太少被路人看光

趙露思重病停工燒到2圈內大咖！于正震怒Tag本人：髒水潑到我這裡

趙露思重病停工燒到2圈內大咖！于正震怒Tag本人：髒水潑到我這裡

H級AV女優佐山愛宣布「引退」！　最後作品拍完曝心聲：重生的感覺

H級AV女優佐山愛宣布「引退」！　最後作品拍完曝心聲：重生的感覺

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

聖結石遭疑「是蘿拉房東」！　本人深夜證實全文曝光

徐凱希主持台南跨年出包「一動作急救火」！　自責道歉：下次會再三確認

三千人「大安森林公園邊哭邊跨年」登外媒版面！　CNN、BBC都報導

聖結石認「越來越討厭蘿拉」　親回11點質疑…1關鍵讓她住工作室

趙露思女廁遭毆打！網揪霸凌兇手「拿巨額分手的她」…前經紀人發聲

潔哥元旦曬辣照「上身全裸」剩內褲！　老粉一看秒吐槽：時代眼淚

黑人范瑋琪爆離婚「私下少對話互動曝光」！　低頭滑手機全被拍

羅志祥開唱「慘遭觀眾砸派」場面失控！　被砸到崩潰...淒慘畫面曝光

《魷魚遊戲3》上線時間疑手滑曝光！　全新人偶「哲秀」現身新遊戲

最火辣尤物Lara Fan雙囍拍寫真　連拍4天布料太少被路人看光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

短今, 啦啦隊, Passion Sisters, 胡馨儀

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 再見一次離開的教授們！《哈利波特》全系列8集　首度在台馬拉松聯映
  2. 賈永婕被認成賈靜雯！　曬粉絲對話笑了：好險我們都是美女
  3. 日人氣樂團求問「撩台粉語錄」　學到這句話...全場嗨翻
  4. 串流收視週榜／黑馬陸劇《九重紫》2平台第一！《柯南》電影版來了
  5. 67歲蔡琴曾爆罹怪病「險耳中風」　睽違3年露面宣布開唱！
  6. 安心亞大開兩洞「跨年全台最辣」成收視王！　性感解放吸睛38萬人
  7. 直擊／ENHYPEN禎元、善禹來了！　「愛心3連發」帥到粉絲暴動
  8. 小S談爸癌逝突淚崩！　憶最後時光「讓他做想做的事情」
  9. 3陸劇男星驚爆「被約談」出事！狗仔揭高片酬：收入繳稅嚴重不符
  10. 歐陽妮妮愛兒「清晰正面」曝光！張書豪甜讚：挺鼻樑　傅娟感性告白

熱門快報

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

教你輕鬆解決節慶發胖困擾

「文里補習班」開課啦！用營養的「奶白鮮魚豆腐湯」讓大家吃得好，體重也能控制得好

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366