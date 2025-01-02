賈永婕：我要辭董事長去賣衣服！　帽T開賣預購成果曝光

記者王靖淳／綜合報導

女星賈永婕去年9月接下台北101董事長職位，最近宣布推出「永婕同心」和「Team Taiwan款」的帽T，消息曝光後掀起討論。今（2）日她發文透露新衣預購的驚人成果，坦言被熱烈反應感動到想哭，甚至還脫口高喊：「我要辭掉董事長啦！自己去賣衣服。」

▲賈永婕。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

賈永婕坦言，她原本以為預購數量只會有幾百件，但令他意想不到的是，活動今天才剛開跑不久，截至中午就已經突破千件，讓她驚呼：「我要辭掉董事長啦！自己去賣衣服。」賈永婕特別在文中展示這次的打樣衣款式，穿上M號的她直呼「好好看喔！」展現她對服裝的熱情和設計細節的重視。

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▲賈永婕發文透露帽T預購成果。（圖／翻攝自Facebook／賈永婕的跑跳人生）

貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示力挺。有人幽默建議：「且買且珍惜！怕下架」，也有粉絲簡潔表示：「好看」，肯定衣服的設計。面對活動帶來的好成績，有網友溫馨鼓勵賈永婕：「賈董加油，不要被酸言酸語給打倒，我們支持您！」此外，還有網友感性留言：「人美、形象好，生意自然會好。」