「最正啦啦隊女神」Yuri才爆出走樂天　宣佈重要消息：深思熟慮好久

記者蔡宜芳／綜合報導

樂天女孩Yuri（陳怡叡）擁有「最正啦啦隊女神」的封號，她在去年底因一句「已經找不到任何繼續留下來的理由」，爆出有意出走樂天，掀起不小的關注。而2025年剛邁入第二天，她便在社群宣佈改名，未來動向令人好奇。

▲Yuri在去年12月被爆有意出走。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

Yuri 2日表示，新的一年開始，她將以「陳洛心」這個新名字與大家見面，也透露其實在今年的簽名中，她已經悄悄地不再寫上中文名字，「深思熟慮了好久，決定在新的一年公布這個重要消息。」而臉書也已經申請更名，正在等待審核中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

Yuri強調，雖然中文名變成了洛心，但她仍然是大家熟悉的Yuri，「請大家以後叫我的新名字或是Yuri，未來期許變成更好的自己，像名字一樣，擁有廣大富有的心靈與內在力量。」

▲Yuri宣佈改名。（圖／翻攝自Instagram／xx15995）

【Yuri全文】

今天是1/2號！

跟大家報告一件事～

就是我終於真的改名字了！

新的一年開始，我是「陳洛心」

請多多指教

（臉書也已經申請更名等待審核中）

大家有沒有發現悄悄的，今年我的簽名就已經沒有簽中文名字了～

深思熟慮了好久，決定在新的一年公布這個重要消息

我還是Yuri，只是中文本名變成洛心了

請大家以後叫我的新名字或是Yuri，

未來期許變成更好的自己，

像名字一樣，擁有廣大富有的心靈與內在力量