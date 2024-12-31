宋慧喬變身文同珢睽違23年登脫口秀　離婚5年嘆「週遭都女生朋友」

文／妞新聞

《藍色生死戀》、《情定大飯店》、《浪漫滿屋》、《那年冬天風在吹》、《太陽的後裔》到2022年的再度登頂之作《黑暗榮耀》，韓國影劇女王「宋慧喬」，自1996年出道以來，從「喬妹」演到晉升「一姊」，近日不只戲路大突破挑戰驚悚驅魔電影《黑祭司2：闇黑修女》、變身「詭譎修女」，還睽違23年登上談話型節目，展現私下真實面貌。

睽違23年脫口秀解禁

自認私下「蠻有趣的」？

▲宋慧喬登人氣綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》。（圖／유 퀴즈 온 더 튜브，下同）

在由劉在錫、曹世鎬擔綱MC的人氣綜藝《劉QUIZ ON THE BLOCK》 最新一集預告中，一頭鮑伯黑短髮、搭配全白套裝的宋慧喬驚喜現身，熟悉的裝扮，彷彿讓全球觀眾夢回「文同珢」時期，據說周圍人們都形容「宋慧喬私下很有趣」，她本尊也痛快認了『對搞笑有野心』。（太期待了）

上一段婚姻已過5年

女神私下交友狀態公開

在2019年與宋仲基結束不到2年的婚姻、「宋宋CP」破局，離婚原因至今依舊是謎團，在前夫再婚當爸後，宋慧喬的個人感情動態也一直是外界關注焦點，在預告中主持人雖然沒提及戀愛話題，在聊到與影后金憓秀、國民初戀的超狂人脈時，喬妹卻一臉沒有很開心的自己接話：「都是女生呢～」語氣超哀怨的意有所指，讓一旁劉大神大呼：「太爽快了！是宋直進！」

在去年憑藉《黑暗榮耀》奪下出道以來首座青龍大獎的她，當時對自己喊話的一句感言：「辛苦了～宋慧喬」也引爆熱議，她在節目上透露真實心聲：「我覺得自己有被稱讚的資格」，接著娓娓道來：「作為演員、女性、人類，遭受過欺負，雖然也有過幸福瞬間…」完整對話即將公開，一定要準時收看。

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