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20歲女團@onefive唱台南跨年：我很辣～　母交代「要跟2PM俊昊合照」

記者吳睿慈／台北報導

日本4人女團@onefive於2019年10月20日成立，她們首次海外跨年活動獻給台灣，即將在31日出席「台南好young跨年演唱會」，陪伴歌迷度過2024年最後一天，她們29日接受台灣媒體訪問，秀出一百分活力，穿著露肩裝的KANO嘴甜喊著「我的肩膀Sexy」，4妞接著加碼「我很辣」，又性感又甜美的外貌擄獲在場所有人。

▲▼日本女團@onefive唱台南跨年：我很辣～　。（圖／台南好young提供）

▲KANO（右二）第一次出國搭飛機前很緊張。（圖／台南好young提供）

@onefive由4位20歲女孩SOYO、MOMO、KANO、GUMI所組成，29日抵達馬不停蹄接受台灣媒體訪問，SOYO揚起燦爛笑容分享：「來以前就知道牛肉麵很有名，我們剛剛吃了！」MOMO稱讚「很好吃，麵條很Q」，GUMI接著透露有喝到珍珠奶茶「真的很Q，果然是道地的味道」。其中，KANO是第一次出國，「我的心臟撲通撲通跳，剛剛在飛機都沒怎麼睡」，GUMI爆料她連海關都不知道該怎麼過，看起來很慌張。

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▲▼日本女團@onefive唱台南跨年。（圖／台南好young提供）

▲日本女團@onefive將在31日唱台南跨年。（圖／台南好young提供）

首次參與跨年活動，KANO表示「第一次參加倒數音樂節，收到消息是不敢相信是真的，本來還以為是整人，畢竟是第一次上萬人的大型跨年活動又是海外」，雖然台下可能會有不認識她們的觀眾，但GUMI態度正面：「這是一個很好的機會抓住他們！」SOYO補充：「剛好我們在日本即將展開巡演，希望觀眾看完我們跨年表演，來日本看我們的巡演。」當場拉攏歌迷。

來到台灣演出，4人練習許久中文，SOYO開心地說：「我大學有修過中文，很喜歡課本裡的一句話『他有三本書』！」MOMO表情可愛地說「好好吃唷」，穿著露肩衣服的KANO則是秀出中文「我的肩膀sexy，愛你，開心」，GUMI傻萌說「我喜歡在家睡覺」，秀出不同特色的中文，誠意滿滿，最後更加碼「我很辣」，訪談氣氛超融洽。

▲@onefive學中文「我很辣」。（圖／台南好young提供）

▲@onefive學中文「我很辣」。（圖／台南好young提供）

她們同場演出歌手還有2PM李俊昊，GUMI表示：「媽媽的朋友非常非常愛俊昊，有賦予我一個任務，就是要跟他拍照。」而她們在學習中文期間也聽很多中文歌，王心凌的《愛你》讓她們印象深刻，現場還跳了一小段，是否有準備《愛你》給台灣觀眾聽？@onefive露出可愛表情表示不能劇透，「這次演出內容有特別為台灣粉絲做準備！」

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