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《鬼診所》神祕女鬼撞臉天后蔡依林！　片場太可怕演員要人陪

記者蕭采薇／綜合報導

南韓有昆池岩、台灣有杏林醫院、印尼則是《鬼診所》倫巴庸，故事改編自推特瘋傳真實事件，描述兩位護理學院學生，琵卡和雅羅來到一間日惹郊區的牙科診所實習，有天一名神祕的長髮女子在深夜造訪，使她們被迫面對過往一樁上吊事件，過程中琵卡似乎遭到附身，診所的黑暗祕密也將隨之揭開。

▲《鬼診所》神祕女鬼撞臉天后蔡依林。（圖／車庫提供）

▲《鬼診所》改編自推特瘋傳真實事件，恐怖程度有如南韓的昆池岩、台灣的杏林醫院。（圖／車庫提供）

《鬼診所》改編自社群媒體Twitter（現稱X）網友分享的恐怖經歷，該系列貼文於2022年爆紅，經過無數按讚及轉發，最終引起了導演拜恩王的注意。琵卡透露在她和朋友實習的診所有天來了一名女子，蓬頭垢面、舉止怪異，張大嘴巴口水流淌，而且不發一語。她們前去詢問前檯，回來後女子竟然消失了，此後琵卡和朋友常常聞到宛如糖尿病傷口的臭味，甚至蔓延到整個房間，還在牆壁、地板和床墊等多處發現黏液。

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▲《鬼診所》神祕女鬼撞臉天后蔡依林。（圖／車庫提供）

▲《鬼診所》主角在牙科實習，有天來了位蓬頭垢面、舉止怪異的神秘病患。（圖／車庫提供）

琵卡和朋友不堪其擾，最終朋友崩潰、無法呼吸被送往了急診室。這個事件在網路上得到廣泛回響，毛骨悚然的情節瞬間爆紅。在經過電影改編後，更是在印尼廣為流傳，引起許多網民肉搜診所原址，對此導演表示：「有太多人對他們的故事感到好奇，但這是一般老百姓所經歷的真實故事，醫院的原始位置必須保密。」

▲《鬼診所》神祕女鬼撞臉天后蔡依林。（圖／車庫提供）

▲《鬼診所》當中的「雅羅」被鬼魂附身、性情大變。（圖／車庫提供）

被譽為新生代「印尼尖叫女王」的亞薩明賈塞姆（Yasamin Jasem）年僅20歲已出演超過十部恐怖片，亞薩明表示《鬼診所》裡的雅羅是她扮演過最困難的角色：「雅羅的性格比較陰沉，我懷疑自己是否做好了扮演她的心理準備。而且這是一部純恐怖片，有很多恐怖場景，也許是我見過最多的。」

電影中雅羅不只遭遇言語和肢體上的性騷擾，更碰上詭譎靈異事件，最後甚至被鬼魂附身、性情大變，這使得亞薩明最初很猶豫是否接演：「（導演）拜恩哥希望能拍出這些場景，但我會害怕。」直言本片跳脫她的舒適圈，非常具有挑戰性。

▲《鬼診所》神祕女鬼撞臉天后蔡依林。（圖／車庫提供）

▲《鬼診所》有許多恐怖場景，連演員都不敢在片場獨自移動。（圖／車庫提供）

除了亞薩明之外，飾演主要敘事者琵卡的塔斯卡亞納米亞（Taskya Namya）也自曝，雖然常常參演恐怖片，但其實自己很怕黑暗狹小的空間，這次在《鬼診所》的片場移動時也經常需要有人陪同。

被嚇到的還不只演員，《鬼診所》的海報一公布即引起網路熱議，不少網友皆表示坐在診療椅上的女鬼撞臉台灣天后蔡依林，長直髮加上深邃五官，確實有幾分神似。此外預告中也驚現鋼筋刺穿駕駛和徒手挖眼球的血腥畫面，恐怖感更上一層樓了，《鬼診所》1月10日全台上映。

▲《鬼診所》神祕女鬼撞臉天后蔡依林。（圖／車庫提供）

▲《鬼診所》海報公開後，不少網友反應「神祕女鬼」撞臉天后蔡依林。（圖／車庫提供）

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