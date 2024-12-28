記者孟育民／台北報導

網紅「蹦闆」呂育銓日前才跟統神進行《拳上2024》比賽，雖然最後奪下勝利，卻鬧出不少風波，然而，因為他全身刺青、「炫富」形象深入人心，時常被網友貼上「89標籤」。事實上，蹦闆刺青的背後有段辛酸的故事，他出生就是孤兒，4歲才被養父母領養，可後來養父母有了女兒，他並不受寵愛，在8歲時養父得了癌症，選擇輕生，後來日子過得苦不堪言，他時常被養母打，手上都是被鉛筆刺的黑點，蹦闆說：「我那時候為了蓋掉才紋身成這樣，我覺得算對自己的保護吧，讓自己看起來比較兇。」

▲蹦闆在沒有家庭的愛下長大，如今靠自己翻轉人生。（圖／記者孟育民攝）

繃闆接受《ETtoday星光雲》訪問，揭開結痂背後的真實人生。他是被打長大的孩子，從小就被養母灌輸「我撿到你，你就要報答我」的觀念，養家是他來到這世界上的任務。而唯一比較關愛他的養父罹癌，最後不堪病痛折磨，選擇喝農藥輕生，「那時候我不知道，我在上廁所，廁所外是種菜的地方，我聽到我父親很大的吼叫聲，衝出去他已經躺在地上。」這巨大的人生打擊，對當時才7歲的蹦闆無疑是最難以抹去的傷口。

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▲蹦闆童年過得相當辛苦。（圖／記者孟育民攝）

談起與養母間的糾葛，蹦闆在17歲時因販售情趣用品被警察盯上，多次進出看守所，最終被重判。沒想到養母不願意出手幫助他，讓他心寒決定離家8年，「錢一大部分也都給家裡，買了家裡的房子，我那時候要繳易科罰經，我問我媽能不能借我這筆錢，我不想被關，我媽就說『你被關比較好，比較省錢』，我就徹底對家裡失望。」離家之後母子的聯繫，都只為了錢，養母曾跟他說「不把錢拿回來，就報警抓你」，更曾因為他沒回訊息，報他是失蹤人口，似乎除了錢，蹦闆的平安健康都不重要。

蹦闆透露心結在養母生前才化解，「2年前她跟我說她生病，我去看她覺得她也變老了，以前很恨她，因為她對我很不好，完全不把我當兒子看，所以我堅決都不回家，但人真的在面臨生死，什麼恩怨都沒了。」養母在臨終前也跟他道歉，並希望他能照顧好妹妹。

▲蹦闆和養母最終還是解開心結。（圖／記者孟育民攝）

「我媽會在學校講台上說我是被撿來的棄嬰！」蹦闆侃侃而談幼時經歷，說得雲淡風輕，但他其實以前想到自己是孤兒就能秒落淚，最簡單不過的關愛，在他眼裡卻是遙不可及的奢望，心中早是千瘡百孔，「從小我就是低著頭長大的，我們班上同學都知道我是孤兒，我以前只要想到家裡的狀況我就會哭，好像我媽過世後才比較釋懷。」

對於過去種種，多少影響蹦闆的人生，他立志要賺很多錢，現在即便遇到挫折也不會輕易掉淚，「讓我變更堅強，很多事情都變得容易釋懷，因為沒有比那時候更難過的事情，我都撐過來了，何況是現在，沒什麼事情能影響的到我。」