《萌學園》14年了！　劉書宏曬「4星同框舊照」掀回憶殺

記者王靖淳／綜合報導

魔法偶像劇《萌學園》題材新穎，當中的5位萌騎士在劇中聯手對抗邪惡敵人，自2010年播出後獲得許多觀眾的喜愛，其中李昂霖（飾艾瑞克）、林奕勳（飾謎亞星）、劉書宏（飾爓王）以及阿本（飾歐趴）組成的4星，更擄獲許多少女粉絲。然而，劉書宏最近曬出一張11年前4星同框的劇照，坦言想念大家，貼文曝光後，立即掀起粉絲們的回憶殺。

▲劉書宏PO《萌學園》劇照。（圖／翻攝自Threads／kingkevinliu）

透過劉書宏分享的照片可見到，藝人李昂霖（飾艾瑞克）、林奕勳（飾謎亞星）、阿本（飾歐趴）以及吳俊諺（飾帝蒂卡）身穿《萌學園》中的紫色學院制服，造型充滿劇中設定的魔法校園風格。劉書宏露出微笑掌鏡，眼神堅定且自信；左側李昂霖及林奕勳展現陽光又淡定的笑容，站在中間的阿本及吳俊諺則分別對鏡頭微笑及露出誇張表情，整體氛圍充滿懷舊感。

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▲劉書宏想念《萌學園》的演員們。（圖／翻攝自Threads／kingkevinliu）

劉書宏在文中感性表示：「十一年了，有點想念大家。」最後更向粉絲們發問：「還記得照片中的人嗎？」貼文及照片曝光後立即吸引大批網友朝聖按讚，同時也留言直呼回憶湧上心頭。不少人提到劇中的角色，包含「潼恩、帝蒂娜、陶喜兒、思若冰」等，認為這部作品陪伴他們的成長。一位網友更感嘆：「這是我的童年！」還有人稱這次貼文為「好突然的回憶殺」，並紛紛留言「好想你們」、「好懷念！」