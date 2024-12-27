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眾量級Andy「約會40萬網美」　親密互動被拍：找回初戀感

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber眾量級Andy、家寧今年10月發文宣布分手，恢復單身的兩人感情動向受到外界關注及討論，最近男方在頻道上傳新影片，內容是他與IG有40萬粉絲追蹤的網紅「一樓」合拍居家女友體驗。為此，Andy坦言自己從中感受到甜蜜氛圍，甚至還有找回初戀的感覺。

▲▼Andy（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲Andy找一樓一起拍居家女友影片。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

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影片中，Andy坦言，自從恢復單身後，不少粉絲都像他父母一樣關心他的狀況，特別是感情現況。Andy表示目前除了要適應新生活，還需要重新學習與異性相處，於是他找來一位從來沒見過面的女來賓，到他的四坪套房一起拍攝居家女友體驗影片。拍攝前，Andy不只徹底整理房間，還特地上網查詢如何緩解緊張，但仍無法掩飾他的忐忑心情。

▲▼Andy（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲一樓幫Andy打領帶。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

拍攝過程中，Andy與一樓共同完成多項體驗，包括打領帶、一起刷牙、煎牛排、互相拍照及幫對方按摩肩膀等，整個過程充滿甜蜜氣氛。不過，Andy在首次對話中因提到前任，進而被一樓吐槽扣分，為此他幽默回應：「今天影片就是來展示我所有缺點，讓大家學習以後聊天不要這樣子。」雖然有些小失誤，但一樓在拍攝結束後仍給Andy滿分10分的評價，並稱讚整個過程讓她感到很自然且放鬆。

▲▼Andy（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

▲Andy坦言與一樓拍片有甜蜜感。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

影片發布後，Andy分享拍攝心得，表示自己事前做了許多準備，但當下還是無法避免緊張心情，只好憑直覺去發揮，他也對一樓的隨和與包容表達感謝，讓他找回初戀的感覺。最後，Andy誠懇地向粉絲請教是否期待續集，並期待能在未來的拍攝中有更自然的表現，「如果下次還有機會的話，我會再把這個缺口補償好，你們再看續集嗎？留言讓我知道你們的想法。」

▲▼Andy

▲Andy表示這此拍攝很緊張。（圖／翻攝自YouTube／Andy老師）

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眾量級, 網紅, 家寧, Andy, YouTuber

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