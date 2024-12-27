台AV女優自爆收尾牙邀約　吳夢夢傻眼：請我報價你確定？

記者王靖淳／綜合報導

吳夢夢有「台灣第一女優」封號，入行至今有7年經歷的她，平時除了會分享拍AV的經歷，同時也不忘會在社群與粉絲互動。最近她就發文透露收到尾牙表演邀約，對方甚至還要她報價，讓她感到相當意外，「你確定？？？」。為此，貼文曝光後，立即吸引網友朝聖留言。

▲吳夢夢。（圖／翻攝自Threads／monmonwu2.0）

吳夢夢透露之前她接到一個尾牙表演邀約，但對方的需求讓她十分困惑。為此，她表示：「在尾牙表演？？你確定？？？」語氣中流露出自己對邀約內容的疑惑，讓不少網友笑翻。許多網友留言展開討論，其中一位留言說：「國外成人展有這種演出，但我相信在臺灣應該只是想讓妳去唱唱歌之類的吧！不然真的表演很高機會會上新聞頭版 。」

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▲吳夢夢自爆收到尾牙邀約。（圖／翻攝自Threads／monmonwu2.0）

有網友留言調侃吳夢夢：「看來這間公司狀況非常急迫緊，不管是哪個領域的藝人，先問再說。」更有網友好奇：「很好奇妳會安排什麼表演。」然而，針對邀約內容，吳夢夢並未進一步透露是否會接受邀約或具體演出計畫，不過，貼文曝光後不久，仍讓許多網友們紛紛打趣表示：「這尾牙有點刺激！」