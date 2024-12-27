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跨海訪問／《魷魚2》導演揭秘：孔劉故事最費心　「麵包彩券」諷刺全球這弊病

記者吳睿慈／台北-首爾連線報導

南韓人氣劇集《魷魚遊戲2》於26日正式上線，除了已經被賜死的角色，原班人馬再度出演，並加入全新演員陣容，令觀眾非常期待。導演黃東赫日前接受台灣媒體線上訪問，親自解密為何用「麵包、彩券」當作第一集的開頭，除了警惕全球炒股、賭博的風氣，他也坦言在刻畫「畫片男」（孔劉飾演）的背後故事最費心。

▲《魷魚2》導演揭秘：孔劉故事最費心　「麵包彩券」諷全球這現象。（圖／Netflix提供）

▲《魷魚2》目前已經上線。（圖／Netflix提供）

黃東赫接受台灣媒體線上訪問，被問到哪個角色最費心？他承認是「畫片男」（孔劉飾演），延續第一季的觀眾心得，所有人對於畫片男短暫的出現都感到很好奇，於是導演想要完整該角色的故事背景，「第二季想多說一點畫片男的背後故事，讓大家知道他是個怎樣的人，所以第二季開頭該怎麼介紹他花了滿多心思」。

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▲《魷魚2》導演揭秘：孔劉故事最費心　「麵包彩券」諷全球這現象。（圖／Netflix提供）

▲導演黃東赫揭秘孔劉故事最費心。（圖／Netflix提供）

而畫片男在第一集買了一堆麵包、彩券，公園發送給流浪漢，背後其實也有寓意。導演黃東赫直率揭曉，「不只是在韓國，各個國家也是，付出了相對的勞動力然後獲得相對的錢財回報，但我覺得現今這種一步一腳印往上爬的階級制度已經慢慢斷掉了，就像大家無法夢想以正常的方式成功，反而是不切實際想著成功，我們的社會正慢慢變成那樣的狀態。」

▲▼跨海訪問／《魷魚2》導演揭秘：孔劉故事最費心　「麵包彩券」諷全球這現象。（圖／Netflix提供）

▲《魷魚2》導演利用麵包、彩券，諷刺全球夢想一步登天獲得財富的現況。（圖／Netflix提供）

諷刺人們靠炒股、虛擬貨幣、賭博一夜致富，他直言：「不是以正常的勞動方式所獲得回報，大家幻想著一夜致富，在韓國風氣也是這樣，別的國家也是，所以劇裡大家不選擇麵包，反而是更多人選擇彩券，我想表達現在的社會已經漸漸變成選擇彩券而不選麵包的社會了。所以才會放入這個題材，並用麵包與彩券當作第一集的名稱。」揭秘劇情用意。

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魷魚遊戲2, 黃東赫

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