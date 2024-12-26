《魷魚遊戲2》熱播！　韓影評分析「能延續首季熱潮」但曝3缺點

記者劉宛欣／綜合報導

席捲全球的超人氣影集《魷魚遊戲》第二季已經在26日下午全7集上線，這季的卡司除了原主角李政宰回鍋以外，第一季的亮點人物孔劉、李炳憲等也將有新的故事展開，事實上續集通常熱度難以超越前一季，不過受邀觀看全篇試映會南韓影評家們，一致認為這次是一部「可以延續第一季的熱潮的續集」。

▲《魷魚遊戲2》已全集釋出。（圖／翻攝自劇照）

《魷魚遊戲2》在正式上架前舉辦了試映會，評論家們一致表示，第二季在規模與故事深度上都遠超第一季。這一季劇情依舊圍繞參加遊戲的絕望參賽者展開，同樣提供巨額獎金456億韓元（約10.1億台幣），失敗者將面臨死亡風險。第一季贏得遊戲、成為拿下驚人獎金的成奇勳（李政宰飾）再次回到遊戲，試圖阻止這場殘酷的比賽。

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其中，影評人尹成恩分析：「韓國情感是第一季的重要亮點之一，第二季也延續了這一優勢，這樣的本土化處理，在全球市場中反而成為明顯的獨特優勢。」還進一步指出：「雖然第二季作為連續劇可能不如第一季那般新穎和震撼，但遊戲進行過程中的緊張感，仍然抓住了觀眾的目光，故事的吸引力讓人忍不住看完全部。」

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▲影評認為《魷魚遊戲2》有望延續第一季熱潮。（圖／翻攝自劇照）

另一方面，也有部分不足之處，有影評認為主角奇成勳的角色真實感下降，且劇中有些情節缺乏說服力，此外，第二季的暴力程度超越第一季，引發了部分觀眾的不適。最後，第二季逐漸累積緊張感，卻在結尾將所有答案留給第三季，影評金賢秀認為：「整部作品更像是一部第三季的前奏或預告片，這可能會引發不同觀眾的評價分歧。」