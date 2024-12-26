《新聞女王》甜美女星造訪台灣　3港星興奮錄綜藝節目：感到榮幸

記者黃庠棻／台北報導

作為全球最具影響力的電視媒體之一，TVB無線電視一直致力於為廣大觀眾推出喜愛的精彩節目，收穫無數海外觀眾的支持，目前全球分佈總計超過10億5000萬目標觀眾。簽約藝人包括Owen張振朗、Moon劉佩玥以及Hera陳曉華飛到台灣出席「TVBI台灣傳媒晚宴」。

▲香港藝人張振朗、劉佩玥、陳曉華飛到台灣參加TVBI台灣傳媒晚宴。（圖／TVBI Company Limited提供）

陳曉華即將推出一系列精彩絕倫的電視節目內容，並於此行首次參與多個台灣綜藝節目，包括《女人我最大》、《那些年那些歌》、《11點熱吵店》、《娛樂新聞一級棒》，還有棒棒堂最新綜藝節目《來吧！哪裡怕！》 一起跟棒棒堂大男們玩得瘋狂。

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▲香港藝人張振朗、劉佩玥、陳曉華飛到台灣參加TVBI台灣傳媒晚宴。（圖／TVBI Company Limited提供）

熱播的《新聞女王》已證實開拍第二季，陳曉華飾演SNK News新聞記者「唐芷瑤」，她分享拍攝點滴，還大推數齣熱點劇集分別為《金式森林》、《死有對証》、《夫妻的博弈》，讓觀眾引頸以待。

▲香港藝人張振朗、劉佩玥、陳曉華飛到台灣參加TVBI台灣傳媒晚宴。（圖／TVBI Company Limited提供）

而張振朗早前出演的《反黑英雄》獲得好評，剛拍完不久的《刑偵12》與林保怡合作，與媒體暢聊幕後拍攝趣事。TVB甜姐兒劉佩玥除了分享於醫療專業劇《巨塔之后》跟各大女主的合作點滴外，也透露接下来的工作計劃。

▲香港藝人張振朗、劉佩玥、陳曉華飛到台灣參加TVBI台灣傳媒晚宴。（圖／TVBI Company Limited提供）

三位藝人均不約而同表示，這次台灣之行最興奮莫過於參與各大綜藝節目，因為平時都有收看台灣的節目，能夠成為其中的嘉賓感到榮幸，希望將來有更多的機會到台灣跟不同團隊合作。

此次TVBI 台灣傳媒晚宴上，最大看點就是重點推廣內容包括《新聞女王2》、《巨塔之後》、《夫妻的博弈》、《香港探秘地圖》、《金式森林》等去年《新聞女王》自編後，在各地一炮而紅，掀起全城追劇熱潮。馬國明、高海寧等原班人馬演出，最值得期待。