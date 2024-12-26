王謙開唱「一人樂隊超猛」　吉他＋鍵盤還要主持！

記者蔡琛儀／台北報導

歌手王謙推出全新EP《Memo》，日前並舉辦「I’m Missing You」，突破舒適圈，挑戰了一人樂隊的表演形式，一人身兼吉他手、鍵盤手、主唱、主持人。王謙舉例日劇〈喜劇開場〉的台詞「若能在一百人面前表演，絕對會很高興。但是若有一個人願意來看一百次演出，我也一樣高興，說不定還會更感動。只要知道有一個人有用心在欣賞我們的演出，對我們這來說就是努力的動力，能讓我們覺得一直以來的努力沒有白費。」

▲王謙推出全新EP《Memo》。（圖／形上娛樂提供）

王謙說：「對我來說也是一樣的，此刻我更珍惜的是走進小眾歌迷的心裡，而非僅僅走進大眾的眼中。」除了個人的一人樂隊小型音樂會之外，王謙在今年也兩度擔任福夢大型演唱會嘉賓，以搖滾共同燃炸現場。王謙說：「跟福夢的演出可以展現另一個面相的我，展現出另一個喜歡搖滾金屬元素的自己。」

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王謙前陣子到日本旅行時，驚喜發現學日文一年半已經可以初步溝通無障礙，這也給了自己很大的信心，開始思考是否要安排明年到日本遊學。王謙說：「要突破舒適圈去為難自己，適當的為難自己是讓自己成長的要素，也想要藉著熟悉語言能對文化跟藝術有更深入的了解。」還許願希望未來有一天能跟偶像、日本知名作曲人澤野弘之合作。