日寫真女星是「空手道黑帶」！　1動作超困擾：胸部會ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ

記者蔡琛儀／台北報導

2024年末壓軸盛事「TSE台灣寫真博覽會-學服祭」即將於12月27至29日在台北南港展覽館2館4樓登場，今（26日）舉辦展前記者會，請到12位女神夢幻合體，包括AV女優Miru、宮下玲奈、涼森玲夢、伊藤舞雪、兩大「I級女神」鈴木富実奈和天木純、G級巨乳辻莉莉莎、千歲吉野，以及人氣寫真女神長澤茉里奈、森咲智美、橋本梨菜、清水藍里。

▲日本寫真女星來台，左起辻莉莉莎、清水藍里、天木純、橋本梨菜、鈴木富実奈、千歲吉野。（圖／記者姜國輝攝）

眾寫真女星更紛紛秀出「大絕招」比拼，相當養眼。而天木純曾上過中文語言學校，還有自學，學中文時間長達一年半，是所有人之中最會說中文的，她今還現場開撩男記者：「我的中文喜歡嗎？」此外她也特別教鈴木富実奈和橋本梨菜用中文說：「我喜歡大家。」

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▲天木純。（圖／讀者提供）

而擁有空手道黑帶初段的清水藍里也分享，自己小學時胸部就開始發育，因此在做空手道把手收回的動作時，常不小心打到自己胸部，導致胸部不斷抖動，還自己說：「會ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的。」

▲森咲智美平常常練臀部動作，核心很穩。（圖／記者姜國輝攝）

有「國民情婦」封號的森咲智美，則說自己平常常練臀部、深蹲等動作，也撒嬌用中文跟大家說：「我是森咲智美，我愛你。」