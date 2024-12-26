ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

日寫真女星是「空手道黑帶」！　1動作超困擾：胸部會ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ

記者蔡琛儀／台北報導

2024年末壓軸盛事「TSE台灣寫真博覽會-學服祭」即將於12月27至29日在台北南港展覽館2館4樓登場，今（26日）舉辦展前記者會，請到12位女神夢幻合體，包括AV女優Miru、宮下玲奈、涼森玲夢、伊藤舞雪、兩大「I級女神」鈴木富実奈和天木純、G級巨乳辻莉莉莎、千歲吉野，以及人氣寫真女神長澤茉里奈、森咲智美、橋本梨菜、清水藍里。

▲▼《TSE台灣寫真博覽會 學服祭》展前媒體記者會。（圖／記者姜國輝攝）

▲日本寫真女星來台，左起辻莉莉莎、清水藍里、天木純、橋本梨菜、鈴木富実奈、千歲吉野。（圖／記者姜國輝攝）

眾寫真女星更紛紛秀出「大絕招」比拼，相當養眼。而天木純曾上過中文語言學校，還有自學，學中文時間長達一年半，是所有人之中最會說中文的，她今還現場開撩男記者：「我的中文喜歡嗎？」此外她也特別教鈴木富実奈和橋本梨菜用中文說：「我喜歡大家。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼《TSE台灣寫真博覽會 學服祭》展前媒體記者會。（圖／讀者提供）

▲天木純。（圖／讀者提供）

而擁有空手道黑帶初段的清水藍里也分享，自己小學時胸部就開始發育，因此在做空手道把手收回的動作時，常不小心打到自己胸部，導致胸部不斷抖動，還自己說：「會ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ的。」

▲▼《TSE台灣寫真博覽會 學服祭》展前媒體記者會。（圖／記者姜國輝攝）

▲森咲智美平常常練臀部動作，核心很穩。（圖／記者姜國輝攝）

有「國民情婦」封號的森咲智美，則說自己平常常練臀部、深蹲等動作，也撒嬌用中文跟大家說：「我是森咲智美，我愛你。」

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

超ㄎㄧㄤ黃金蟒上床找媽睡搞搞 下秒竟「滑倒」...網驚：沒腳也能跌

推薦閱讀

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

直擊／家寧分手Andy2個月...大方認：我戀愛了　對象曝光！

直擊／家寧分手Andy2個月...大方認：我戀愛了　對象曝光！

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！全道嬿遭批利用劉在錫　韓媒列態度最差6影星

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！全道嬿遭批利用劉在錫　韓媒列態度最差6影星

曾國城遭台大生控訴「言語羞辱身材」！　主持惹議深夜道歉：真的很難過

曾國城遭台大生控訴「言語羞辱身材」！　主持惹議深夜道歉：真的很難過

蹦闆曬「捐出50萬證明」　證實統神沒賴皮：實現承諾了！

蹦闆曬「捐出50萬證明」　證實統神沒賴皮：實現承諾了！

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡！墜車重創頭部不治…以童星走紅

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡！墜車重創頭部不治…以童星走紅

J級20歲寫真女星宣布2025年「AV出道」！老司機暴動：最強頂級新人

J級20歲寫真女星宣布2025年「AV出道」！老司機暴動：最強頂級新人

GD還躺在舞台上「其他歌手已上台謝幕」　SBS挨批：不尊重人

GD還躺在舞台上「其他歌手已上台謝幕」　SBS挨批：不尊重人

Selina夜唱嗨續攤「陽明山獨處男友」　小亨堡改當小腰果保母

Selina夜唱嗨續攤「陽明山獨處男友」　小亨堡改當小腰果保母

GD回歸年末舞台出事！「表現大失常」狂喊麥　韓網失望：根本放送事故

GD回歸年末舞台出事！「表現大失常」狂喊麥　韓網失望：根本放送事故

六月結婚才知「李易戶頭剩350」！認了每天都吵架：摸球鞋比摸我還多

六月結婚才知「李易戶頭剩350」！認了每天都吵架：摸球鞋比摸我還多

男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

男歌手轉行「如今是華航機長」！　超猛現況曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

「資生堂千金」成五寶媽！　曬「絕美哺乳照」：最後一次親餵…原因曝

直擊／家寧分手Andy2個月...大方認：我戀愛了　對象曝光！

尹汝貞受訪「抽菸又沒禮貌」！全道嬿遭批利用劉在錫　韓媒列態度最差6影星

曾國城遭台大生控訴「言語羞辱身材」！　主持惹議深夜道歉：真的很難過

蹦闆曬「捐出50萬證明」　證實統神沒賴皮：實現承諾了！

16歲美國男星哈德森米克離奇身亡！墜車重創頭部不治…以童星走紅

J級20歲寫真女星宣布2025年「AV出道」！老司機暴動：最強頂級新人

GD還躺在舞台上「其他歌手已上台謝幕」　SBS挨批：不尊重人

Selina夜唱嗨續攤「陽明山獨處男友」　小亨堡改當小腰果保母

GD回歸年末舞台出事！「表現大失常」狂喊麥　韓網失望：根本放送事故

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《新聞女王》甜美女星造訪台灣　3港星興奮錄綜藝節目：感到榮幸
  2. 翟浚安闖《星光閃耀的少年》決賽！　開心道謝：會盡我所能
  3. PINK FUN「2團員宣告畢業」　新動向曝光！
  4. 前啦啦隊女孩爆料「人氣女神遭集體霸凌」　洩2線索網驚：超明顯
  5. 「千年一遇」20歲J級女星進軍AV！達人興奮預言：將統治暗黑界10年
  6. 羅比威廉斯「除了痔瘡」都掏出來！　染酒癮和毒癮荒唐歲月全說了
  7. 張榕容「絕不讓自己挨餓」3個月瘦3公斤　頂寒風領半裸男模熱舞
  8. 從年初放到年尾！許光漢《青春18x2》上映292天　奪台片冠軍
  9. 日寫真女星是「空手道黑帶」！　1動作超困擾：胸部會ㄉㄨㄞㄉㄨㄞ
  10. Fin.K.L.成宥利老公遭判刑！「捲朴敏英前任背信罪」法官：惡劣無悔意

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

床控福音 平安夜名床太划算

床控福音 平安夜名床太划算

平安夜名床打造黑科技體驗，隨意調角度、舒壓按摩超舒適，為健康與享受省下大筆開銷！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366