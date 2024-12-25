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李洋攜愛犬過聖誕！王齊麟突現身「當未婚妻面」放閃：我們是對方最好的禮物

記者孟育民／台北報導

兩屆奧運羽球男雙金牌得主李洋昨天聖誕夜（24日）沒閒著，帶著心肝寶貝哈士奇乾女兒Mugo與17LIVE人氣主播茉mo、濃濃跟她們的寵物們，在17LIVE聊寵物經，陪粉絲線上度過毛毛的溫馨平安夜。節目尾聲，王齊麟再度用手機連線加入這場直播，未婚妻十元也在一旁，兩人以吃火鍋的方式度過平安夜。

▲▼ 李洋聖誕夜帶著哈士奇乾女兒陪粉絲度馨的平安夜。（圖／ 17LIVE提供）

▲ ▼李洋聖誕夜帶著哈士奇乾女兒陪粉絲度馨的平安夜。（圖／ 17LIVE提供）

▲▼ 李洋聖誕夜帶著哈士奇乾女兒陪粉絲度馨的平安夜。（圖／ 17LIVE提供）

李洋有感而發說，王齊麟是很浪漫的人，節慶很會安排計畫，他不是，所以他跟王齊麟學浪漫。主持人問，兩人最近常見面嗎？王齊麟笑說，兩人常碰面，像是聖誕節一大早兩人就會合體一起推廣羽球活動。那有準備聖誕禮物嗎？王齊麟答，「我們彼此是對方最好的禮物」，再度大方告白李洋，引起現場尖叫聲，也甜死直播間網友們。但李洋似乎不理情，回說，「為什麼這聽起來怪怪的。」直男型的直白回應讓粉絲們笑到不行。

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▲▼ 李洋聖誕夜帶著哈士奇乾女兒陪粉絲度馨的平安夜。（圖／ 17LIVE提供）

▲王齊麟突然現身直播間。（圖／ 17LIVE提供）

昨天陪李洋上節目的是跟他感情最好的哈士奇乾女兒Mugo。李洋感性地說，Mugo跟他感情最好，每次回到家，總是Mugo搶先到門口迎接他，讓他覺得很窩心，心情也莫名地好。他補充，不是他給Mugo什麼，而是Mugo給他滿滿的情緒價值。幸福的表情配上Mugo可愛的模樣，簡直就是騙人養哈士奇。他也透露未來的寵物計畫，希望可以狗貓各養一隻，但因為已經有大型犬狗女兒與兒子們了，目前考慮養柴犬。

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李洋, 王齊麟, 十元

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