女神柯佳嬿崩壞大吼「呷賽啦」怒嗆媽寶尪　激戰劉以豪床戲超荒謬

記者黃庠棻／台北報導

愛情喜劇《童話故事下集》今（24）日曝光幕後花絮，帶觀眾看到有別與以往不一樣的男神、女神，柯佳嬿與劉以豪顛覆過往形象放超開，柯佳嬿爆氣怒喊「我忍你媽」、「呷賽啦」，劉以豪打呼、剪腳指甲亂噴等不修邊幅的樣貌也首次曝光，連柯佳嬿都直呼「劉以豪已經不帥了。」

▲《童話故事下集》由劉以豪、柯佳嬿主演。（圖／Netflix提供）

幕後花絮中，揭露柯佳嬿與劉以豪拍攝時的私下樣貌，編導李念修表示，童話故事的「上集」所有人都看過了，就是王子跟公主談戀愛的故事，但想看王子跟公主永遠過著幸福快樂的日子「之後」會發生什麼事，因此「下集」就誕生了，興奮說道「我覺得那才是最刺激的！」

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▲《童話故事下集》由劉以豪、柯佳嬿主演。（圖／Netflix提供）

李念修形容該劇突破框架、不刻板，又帶入了柯佳嬿、劉以豪原先私底下一些個性，成功碰撞出各種火花。柯佳嬿突破溫柔氣質形象，劇中飾演一位性格外放又有點負能量的上班族人妻「林宜玲」，面對婚姻生活時常忍不住噴髒話，甚至氣到齜牙咧嘴拿披薩暴打劉以豪，讓劉以豪直呼「太變態了吧！」柯佳嬿則笑說希望宜玲這個角色可以幫現實生活中的人妻們發洩一些積累已久的情緒。

▲《童話故事下集》由劉以豪、柯佳嬿主演。（圖／Netflix提供）

劉以豪此次一改以往霸總男神形象，飾演一位從不違背媽媽意見，呆萌但不修邊幅的媽寶人夫「曾學友」，打呼巨響讓柯佳嬿差點演不下去，笑言「你打呼為什麼會有開車的聲音」，劉以豪則自稱「綜藝咖」，表示自己一直很想演喜劇，因此當他知道可以演出《童話故事下集》時非常開心，更透露看到林宜玲（柯佳嬿飾）這個角色的時候其實也很想嘗試。

▲《童話故事下集》由劉以豪、柯佳嬿主演。（圖／Netflix提供）

而劉以豪在劇中演繹出生活最真實的模樣，睡覺打呼、襪子亂丟、家事0分，各種惹腦枕邊人的行為展露無遺，他表示「現實中一定多少都會發生這些狀況，只是我們把它放大很多倍。」柯佳嬿則表示之前沒有碰過劉以豪，對他的印象就是一個蠻帥氣的男生，但經過一次ㄧ次的讀本跟排練後，竟讓她回頭跟工作人員說「劉以豪已經不帥了」，笑說劉以豪已經被他們搞成曾學友的樣子。

▲《童話故事下集》由劉以豪、柯佳嬿主演。（圖／Netflix提供）



編導李念修透露，本劇最有趣的就是柯佳嬿和劉以豪有很多床戲，只不過兩人應該要演出蓋被子激戰的畫面，結果蓋上後卻毫無動靜，讓現場工作人員吐槽「裡面有點動靜好不好？你們在裡面猜拳嗎？」更分享有一場床戲劉以豪突發奇想問導演是否可以用腳指頭夾著宜玲（柯佳嬿飾）的內褲從棉被中丟出來，結果真的做到這顆鏡頭畫面，讓柯佳嬿和劉以豪大笑直呼「好煩喔」、「超荒謬！」

▲《童話故事下集》由劉以豪、柯佳嬿主演。（圖／Netflix提供）

花絮中，柯佳嬿不斷揣摩如何叫劉以豪的方式，甜喊「腦公」、「寶貝」、「波北（台語）」、「比鼻～」只見畫風一轉，用超重低音問劉以豪「今天晚上想看電影嗎？」劉以豪也搞笑用低音回道「我想看電影～」兩位男神女神一搭一唱、私下搞笑的一面在這段花絮中展露無遺，也讓人更加期待這對歡喜冤家在劇中將會有什麼可愛的互動與火花。

《童話故事下集》揭露所謂童話故事幸福快樂的結局後，下集的故事將會發生怎樣令人人間清醒的夫妻日常。與公婆同住三年的宜玲，每七天就有一次想離婚的念頭，想搬出去但偏偏老公又是一個媽寶。然而她總在緊要關頭發現該死的老公學友還有一絲可愛，陷入「想搬，搬不走、想離，離不了」的泥沼。隨著她意外在交友軟體上遇見靈魂伴侶，子宮卻在這時「想生了」，讓她的人生圍繞在精神出軌和婚姻家庭的矛盾之間。該作將在2025年2月14日於Netflix全球獨家播出。