ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

女神柯佳嬿崩壞大吼「呷賽啦」怒嗆媽寶尪　激戰劉以豪床戲超荒謬

記者黃庠棻／台北報導

愛情喜劇《童話故事下集》今（24）日曝光幕後花絮，帶觀眾看到有別與以往不一樣的男神、女神，柯佳嬿與劉以豪顛覆過往形象放超開，柯佳嬿爆氣怒喊「我忍你媽」、「呷賽啦」，劉以豪打呼、剪腳指甲亂噴等不修邊幅的樣貌也首次曝光，連柯佳嬿都直呼「劉以豪已經不帥了。」

▲《童話故事下集》由劉以豪、柯佳嬿主演。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》由劉以豪、柯佳嬿主演。（圖／Netflix提供）

幕後花絮中，揭露柯佳嬿與劉以豪拍攝時的私下樣貌，編導李念修表示，童話故事的「上集」所有人都看過了，就是王子跟公主談戀愛的故事，但想看王子跟公主永遠過著幸福快樂的日子「之後」會發生什麼事，因此「下集」就誕生了，興奮說道「我覺得那才是最刺激的！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《童話故事下集》由劉以豪、柯佳嬿主演。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》由劉以豪、柯佳嬿主演。（圖／Netflix提供）

李念修形容該劇突破框架、不刻板，又帶入了柯佳嬿、劉以豪原先私底下一些個性，成功碰撞出各種火花。柯佳嬿突破溫柔氣質形象，劇中飾演一位性格外放又有點負能量的上班族人妻「林宜玲」，面對婚姻生活時常忍不住噴髒話，甚至氣到齜牙咧嘴拿披薩暴打劉以豪，讓劉以豪直呼「太變態了吧！」柯佳嬿則笑說希望宜玲這個角色可以幫現實生活中的人妻們發洩一些積累已久的情緒。

▲《童話故事下集》由劉以豪、柯佳嬿主演。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》由劉以豪、柯佳嬿主演。（圖／Netflix提供）

劉以豪此次一改以往霸總男神形象，飾演一位從不違背媽媽意見，呆萌但不修邊幅的媽寶人夫「曾學友」，打呼巨響讓柯佳嬿差點演不下去，笑言「你打呼為什麼會有開車的聲音」，劉以豪則自稱「綜藝咖」，表示自己一直很想演喜劇，因此當他知道可以演出《童話故事下集》時非常開心，更透露看到林宜玲（柯佳嬿飾）這個角色的時候其實也很想嘗試。

▲《童話故事下集》由劉以豪、柯佳嬿主演。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》由劉以豪、柯佳嬿主演。（圖／Netflix提供）

而劉以豪在劇中演繹出生活最真實的模樣，睡覺打呼、襪子亂丟、家事0分，各種惹腦枕邊人的行為展露無遺，他表示「現實中一定多少都會發生這些狀況，只是我們把它放大很多倍。」柯佳嬿則表示之前沒有碰過劉以豪，對他的印象就是一個蠻帥氣的男生，但經過一次ㄧ次的讀本跟排練後，竟讓她回頭跟工作人員說「劉以豪已經不帥了」，笑說劉以豪已經被他們搞成曾學友的樣子。

▲《童話故事下集》由劉以豪、柯佳嬿主演。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》由劉以豪、柯佳嬿主演。（圖／Netflix提供）

編導李念修透露，本劇最有趣的就是柯佳嬿和劉以豪有很多床戲，只不過兩人應該要演出蓋被子激戰的畫面，結果蓋上後卻毫無動靜，讓現場工作人員吐槽「裡面有點動靜好不好？你們在裡面猜拳嗎？」更分享有一場床戲劉以豪突發奇想問導演是否可以用腳指頭夾著宜玲（柯佳嬿飾）的內褲從棉被中丟出來，結果真的做到這顆鏡頭畫面，讓柯佳嬿和劉以豪大笑直呼「好煩喔」、「超荒謬！」

▲《童話故事下集》由劉以豪、柯佳嬿主演。（圖／Netflix提供）

▲《童話故事下集》由劉以豪、柯佳嬿主演。（圖／Netflix提供）

花絮中，柯佳嬿不斷揣摩如何叫劉以豪的方式，甜喊「腦公」、「寶貝」、「波北（台語）」、「比鼻～」只見畫風一轉，用超重低音問劉以豪「今天晚上想看電影嗎？」劉以豪也搞笑用低音回道「我想看電影～」兩位男神女神一搭一唱、私下搞笑的一面在這段花絮中展露無遺，也讓人更加期待這對歡喜冤家在劇中將會有什麼可愛的互動與火花。

《童話故事下集》揭露所謂童話故事幸福快樂的結局後，下集的故事將會發生怎樣令人人間清醒的夫妻日常。與公婆同住三年的宜玲，每七天就有一次想離婚的念頭，想搬出去但偏偏老公又是一個媽寶。然而她總在緊要關頭發現該死的老公學友還有一絲可愛，陷入「想搬，搬不走、想離，離不了」的泥沼。隨著她意外在交友軟體上遇見靈魂伴侶，子宮卻在這時「想生了」，讓她的人生圍繞在精神出軌和婚姻家庭的矛盾之間。該作將在2025年2月14日於Netflix全球獨家播出。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

推薦閱讀

曾國城7副業2年慘賠千萬！靠1產品翻身「年賺破億」豪發300萬年終

曾國城7副業2年慘賠千萬！靠1產品翻身「年賺破億」豪發300萬年終

婚前「1年出國玩5個月」1餐吃1萬！佳娜控婚後全沒了 祖雄認：轉變太快

婚前「1年出國玩5個月」1餐吃1萬！佳娜控婚後全沒了 祖雄認：轉變太快

蹦闆拳賽遭酸「低頭找東西」！　格鬥選手金鋼刀揭真相：無知當有趣

蹦闆拳賽遭酸「低頭找東西」！　格鬥選手金鋼刀揭真相：無知當有趣

楊謹華在家出意外！「被木頭直插腳底」 掛急診蜷曲病床：想到就流汗

楊謹華在家出意外！「被木頭直插腳底」 掛急診蜷曲病床：想到就流汗

陸劇男神「手指太醜」被批出戲！畫面衝熱搜　網毒舌：找個手替吧

陸劇男神「手指太醜」被批出戲！畫面衝熱搜　網毒舌：找個手替吧

孫興分合林美貞20年爆復合！「陸女友淚放手」　片場黏踢踢又出國

孫興分合林美貞20年爆復合！「陸女友淚放手」　片場黏踢踢又出國

《夜市王》淘汰樂華夜市！主委抹淚又挨批…店家：用心不知做錯什麼

《夜市王》淘汰樂華夜市！主委抹淚又挨批…店家：用心不知做錯什麼

孫生被爆「騙14歲網紅開房」！親姊發現急攔下　老闆酷炫押著道歉

孫生被爆「騙14歲網紅開房」！親姊發現急攔下　老闆酷炫押著道歉

64歲齊秦遭傳罹患肺癌！家屬撇爆料「只是普通感冒」11月登台失常

64歲齊秦遭傳罹患肺癌！家屬撇爆料「只是普通感冒」11月登台失常

Lulu白冷2年了！半夜出動「超暖神器」：現在才發現 在家28度爽翻

Lulu白冷2年了！半夜出動「超暖神器」：現在才發現 在家28度爽翻

死侍老婆怒控男星性騷擾！　網友不買單狂酸：翻車了想洗白

死侍老婆怒控男星性騷擾！　網友不買單狂酸：翻車了想洗白

小彤老師完成最後一次化療　父親離世哀痛「天崩地裂」

小彤老師完成最後一次化療　父親離世哀痛「天崩地裂」

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

曾國城7副業2年慘賠千萬！靠1產品翻身「年賺破億」豪發300萬年終

婚前「1年出國玩5個月」1餐吃1萬！佳娜控婚後全沒了 祖雄認：轉變太快

蹦闆拳賽遭酸「低頭找東西」！　格鬥選手金鋼刀揭真相：無知當有趣

楊謹華在家出意外！「被木頭直插腳底」 掛急診蜷曲病床：想到就流汗

陸劇男神「手指太醜」被批出戲！畫面衝熱搜　網毒舌：找個手替吧

孫興分合林美貞20年爆復合！「陸女友淚放手」　片場黏踢踢又出國

《夜市王》淘汰樂華夜市！主委抹淚又挨批…店家：用心不知做錯什麼

孫生被爆「騙14歲網紅開房」！親姊發現急攔下　老闆酷炫押著道歉

64歲齊秦遭傳罹患肺癌！家屬撇爆料「只是普通感冒」11月登台失常

Lulu白冷2年了！半夜出動「超暖神器」：現在才發現 在家28度爽翻

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

童話故事下集, 柯佳嬿, 劉以豪

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 男星過世9年突獻聲新電影　「遺孀親自致電」導演一聽配樂秒落淚
  2. 吳謹言挺孕肚「吸老公二手菸」！　洪堯車內點菸挨轟：細節見人品
  3. 吳青峰爆不唱大巨蛋：有生之年不可能　還當眾開放歌迷「半價退票」
  4. 歐巴馬2024最愛電影！小護士「上空激情片被外流」遭批　高EQ回應
  5. 加入食堂最後營業日　餐廳爆單敖犬也爆炸
  6. 甄子丹執導新片卡司超狂！張智霖蓄鬍「真實白髮上陣」演極惡反派
  7. 柯震東跨年人不在台灣！　「2024工作多於生活」喊話：2025要放假
  8. 按摩2hrs「講20次小力一點」！店員反糾正 台百萬網紅哭了：怎麼辦
  9. 敲碗成功《騎吧！哈林小隊》第二季來了　規劃上市櫃官股撐腰
  10. 江祖平使壞報應來了！黃少祺勸自首…她「警匪追逐」撞倉庫陷火海

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366