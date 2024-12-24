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王齊麟看拳上「女友低頭猛滑手機」！幫陳詩媛解悶…台下互動超閃

黏呼呼麟媛戀1／王齊麟看統神對戰蹦闆熱血沸騰　未婚妻「十元」愛相隨滑手機解悶

▲王齊麟（左二）帶著女友陳詩媛去小巨蛋觀賞《拳上2024》，陳詩媛不時與身邊友人聊天。（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

東京奧運羽球男雙金牌的國手王齊麟今年四月閃電認愛樂天啦啦隊女孩陳詩媛（十元），兩人進展火速，本月初已求婚成功，十元也成為幸福的「準王太太」。上周王齊麟除了與十元一同去觀賞張惠妹演唱會外，兩人也現身台北小巨蛋觀看亞洲統神張嘉航與網紅蹦闆對打的《拳上2024》，看來王齊麟除擅長羽球外，對各項運動也都充滿熱情，不過據時報周刊CTWANT近距離觀察，嬌滴滴的十元對這種「重口味」活動則顯得興趣缺缺，看手機的時間比看台上還多。

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▲王齊麟專心盯著台上的競賽，陳詩媛在一旁滑手機。（圖／本刊攝影組）

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▲王齊麟不時陪陳詩媛講話，怕對拳賽沒興趣的女友悶得發慌。（圖／本刊攝影組）

12月21日在小巨蛋舉行的《拳上2024》吸引不少名人與粉絲前往觀賞，晚間8點多，王齊麟與十元小倆口以及2名友人在節目開始後1個小時才匆匆抵達入座，過程中王齊麟多半專注欣賞演出，似乎只要是運動項目他都有涉獵且充分感受到樂趣，不過身為同樣運動量極大的啦啦隊員，十元卻一臉興趣缺缺的模樣，不常抬頭關注擂台肉搏戰，而是比較常與身旁的友人聊天，或是低頭猛滑手機打發時間，看得出這趟行程單純是陪伴未婚夫而已。

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▲陳詩媛滑一滑手機後又把頭靠在王齊麟肩膀。（圖／本刊攝影組）

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▲當壓軸賽的統神與蹦闆上場全場屏氣凝神關注比賽，王齊麟勾住陳詩媛的脖子緊盯著擂台，十分投入。（圖／本刊攝影組）

深夜11點，壓軸節目終於來到亞洲統神張嘉航與蹦闆呂育銓的對決比賽，王齊麟還伸手勾住女方的脖子並握拳觀賽，此時十元才有種逐漸滿血的樣子，跟著未婚夫一起沸騰情緒。不過才剛比完舞台上統神和蹦闆還在唇槍舌戰，不知道是否想避開過多的人潮，王齊麟拉著十元兩人便相當神速地離開小巨蛋，匆匆搭車離開。

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▲《拳上2024》尚未結束，王齊麟已提早帶著陳詩媛避開人潮，速速搭車離開。（圖／本刊攝影組）

王齊麟過去和女排球選手分手後，曾和啦啦隊女神Yuri陳怡叡上演溫馨接送情，也曾被徐乃麟爆料對籃籃有好感，但事後都遭否認，認愛十元後兩人愛得大方公開，雖然一度被網友認為太過高調，甚至十元去機場接機王齊麟也被轟「搶走其他選手風采」，不過身為「網路海巡王」的他經常上網留言維護女友，讓人感受到他對這段感情的認真與執著，撐過外界質疑眼光的各種風風雨雨後，月初王齊麟在好友們的見證下向十元求婚成功，先前他也被問起婚禮進度，王齊麟表示會再和十元討論細節，如果有確定的好消息，一定會再跟大家分享。

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▲本月初王齊麟在好搭檔李洋等人的見證下，向交往一年多的女友陳詩媛求婚成功。（圖／本刊攝影組）

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