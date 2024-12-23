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賴薇如提前歡慶40歲生日「揪尪做愛心」！　許願有愛的結晶...未來計劃曝

記者孟育民／台北報導

賴薇如「奔四」前夕做公益無償代言「公益活動」，為籌募重癱憨兒的終老家園盡心力，揪老公探訪憨兒提前共度溫馨耶誕之餘，更以此當成是送給自己最棒的40大壽生日禮！賴薇如熱心公益不遺餘力，本著為社會帶來暖流的精神，特別趁著歲末年終之際，為幫助桃園市真善美社會福利基金會籌募重癱憨兒的終老家園，希望藉身力量，號召大家能關懷憨兒，並幫助他們在晚年能有一個溫暖安養的居所。

▲▼賴薇如代言公益活動，揪老公一起響應愛心 。（圖／桃園市真善美社會福利基金會提供）

▲賴薇如代言公益活動，揪老公一起響應愛心 。（圖／桃園市真善美社會福利基金會提供）

時逢12月30日正好是自己生日，把生日月訂為公益月的賴薇如將愛心化為動力，特別在日前抽空探訪真善美社會福利基金會的憨兒們，二度來訪的她特別偕同先生Royal一起來關懷憨兒，還帶來了生日蛋糕和手作禮物，與憨兒們一同為12月壽星慶生。

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除了與憨兒們一起過生日外，賴薇如跟先生Royal更扮演起愛心小天使，親自為憨兒送餅乾、發飲料，一起享用生日蛋糕，現場洋溢著歡樂與感動，她表示：「以前校園有見過憨兒們，但沒有長時間接觸，這次想說趁著這個機會，能跟他們多互動。」賴薇如在過程中充份感受到憨兒們的愛，其中憨兒球球還緊緊挽著她的手不願放開，而她也親切的為大家簽名留念，笑聲與祝福充滿了整個活動現場。

▲▼賴薇如代言公益活動，揪老公一起響應愛心 。（圖／桃園市真善美社會福利基金會提供）

▲賴薇如一起和大家切蛋糕 。（圖／桃園市真善美社會福利基金會提供）

值得一提的是，賴薇如還把生日願望獻給憨兒，「希望讓更多人參與公益，幫助憨兒們實現安養終老的夢想。」而再過幾天即將邁入「不惑之年」的賴薇如也許下自己最重要的人生目標「生小孩」，希望能跟老公有「愛的結晶」外，更表示：「另外兩個人生目標就是希望能拿到瑜珈證照跟馬術檢定證照，在生活、學習、工作上能突破舒適圈，學著更自律及更持之以恆。」


 

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