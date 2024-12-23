張惠妹2000萬豪華大禮包藏座位！　1現象證實「妹粉素質超高」

▲天后張惠妹首次在大巨蛋開唱。（圖／聲動娛樂提供）

圖文／CTWANT

張惠妹在大巨蛋舉辦5場「ASMR Maxxx」演唱會，昨（22）日來到第二場，照樣湧進4萬位歌名到場朝聖。張惠妹特別砸重金將750萬心型熱氣球搬進大巨蛋與粉絲互動，還準備「專屬紀念品大禮包」，總價超過2千萬元。

寵粉的張惠妹在演唱會開始前就宣告，為20萬名粉絲準備了「專屬紀念品大禮包」，裡面放了螢光棒、手扇、場刊等紀念品，其中場刊封面5天都不一樣，相當用心。張惠妹的經紀人陳鎮川表示，1份成本大約100元以上，特別為了5場、共20萬位歌迷訂製，總價2千多萬元。

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此外，主辦方聲動娛樂盛讚粉絲素質超水準，第一場4萬份的禮包報失民眾僅12位，顯示粉絲有極高的品德和素質，安放在座位上的大禮包幾乎沒有遭竊或誤拿，且散場時也沒什麼垃圾，張惠妹聽聞也相當開心，稱讚大家都是好寶寶。

▲張惠妹寵粉無極限。（圖／聲動娛樂提供）

昨日唱完壓軸歌曲〈三天三夜〉後，在安可曲部分張惠妹帶來3首經典情歌〈如果你也聽說〉、〈我最親愛的〉，以及小小唱了一段〈連名帶姓〉，再次把現場變成大型KTV，讓歌迷們意猶未盡，完全不想回家，張惠妹見狀還笑稱：「那現在把門關起來吧！」

而首日散場的大螢幕顯示「壓力測試完畢」的字幕，第二場則改成「續攤的朋朋，請去中庭討論」，幽默又接地氣的口吻，逗樂不少歌迷，也顯示張惠妹對演唱會的細節以及用心。

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