《Running Man》固定班底+1！製作人「證實池睿恩加入」　姜勳動向曝光

記者黃皓瑋／綜合報導

南韓綜藝節目《Running Man》開播至今14年，歷經過多次固定班底變動，繼全昭旻去年（2023）底宣佈離開節目後，《Running Man》製作人崔馨仁（音譯，최형인）今（23日）證實再添加一位正式成員，就是今年6月以「出租成員」身份，加入節目的演員池睿恩（지예은），另一位出租成員姜勳的動向也隨之曝光。

▲全昭旻（前排右二）去年底離開《Running Man》。（圖／翻攝自Instagram／sbs_runningman_sbs）



[廣告]請繼續往下閱讀...

▲池睿恩成為《Running Man》新固定班底。（圖／翻攝自Instagram／y_eunniii）



池睿恩從6月30日播出的《Running Man》起，就持續以出租成員身份參與節目至今。不過據外媒《OSEN》報導，崔馨仁稍早受訪時，證實從昨日播出的集數起，「可以將池睿恩看作是正式成員」，她也進一步說明：「我們並沒有以字幕公告『正式成員』的身份，她就是自然地加入了。」

▲姜勳的動向引發關注。（圖／翻攝自Instagram／sbs_runningman_sbs）



對於有觀眾好奇，另一位出租成員姜勳是否也會成為正式成員，崔馨仁則給出否定答案，並坦言節目一開始會推行出租制度，是為了解決藝人行程繁忙，無法長期配合錄製節目的問題，不會因為池睿恩成為正式成員，就取消制度，姜勳往後只要行程允許，還是會繼續參與節目錄製。