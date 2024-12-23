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王瞳八點檔拍親密戲「對戲男星起生理反應」　他當面認：聞到香味

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》即將在24盛大開播，今（23）日舉辦記者會，稍早主演傅子純、王瞳、曾子益、賴芊合、何豪傑一同接受訪問，其中賴芊合身穿一襲白色禮服，被眾人拱說像穿婚紗，她才坦言這是自己第一次參加首映會，過去都是中途加入拍攝，很重視這次的大場合才會選穿正式的戰袍。

▲《好運來》盛大舉行開播記者會。（圖／民視提供）

▲《好運來》盛大舉行開播記者會。（圖／民視提供）

王瞳這一次在《好運來》正式演出反派，要展現搶別人男友的演技，要求劇組要讓她「從頭壞到尾」，不過未來在劇中將會跟同是霸氣樂團的于浩威有不少感情戲，她坦言雙方私底下只有音樂交流，這是第一次在戲劇上有合作，而且因為太熟，所以「怕會很尷尬」。

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▲《好運來》盛大舉行開播記者會。（圖／民視提供）

▲《好運來》盛大舉行開播記者會。（圖／民視提供）

不僅如此，王瞳談到過去拍攝親密戲時，曾遇過有起生理反應的男星，且正好就是坐在隔壁的何豪傑，她透露兩人15年前在拍攝《夜市人生》時，兩人被湊成一對，在開拍前她穿著性感睡衣出場，沒想到只穿著四角褲的男方一出現就「無法挺直腰桿」，疑似當場起了生理反應，這個舉動也逗得現場所有工作人員哈哈大笑。

▲《好運來》盛大舉行開播記者會。（圖／民視提供）

▲王瞳（右三）透露15年前跟何豪傑（左一）拍戲時，對方有起生理反應。（圖／民視提供）

對此，何豪傑回憶起15年前與王瞳的親密戲，他開玩笑「還沒靠近的時候，就聞到王瞳身上有香味」，但仍解釋自己因為拍親密戲的經驗不多，第一次就獻給王瞳，心情很羞澀，身體也無法控制，強調現在有比較多經驗可以控制便不太會起生理反應，也大方分享拍攝親密戲時要多想一些嚴肅的話題，例如流浪貓狗、飢餓三十等。

▲《好運來》盛大舉行開播記者會。（圖／民視提供）

▲王瞳（右三）透露15年前跟何豪傑（左一）拍戲時，對方有起生理反應。（圖／民視提供）

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好運來, 傅子純, 王瞳, 曾子益, 賴芊合, 何豪傑

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