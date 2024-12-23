短今帳戶莫名多3900！　下秒接銀行電話…網驚：詐騙

記者王靖淳／綜合報導

短今（胡馨儀）是中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」成員，平時除了會透過社群記錄應援日常外，同時也不吝嗇與粉絲分享私下生活，今（23）日她在Threads發文透露，個人帳戶莫名收到3900元的轉帳，不久後接到銀行來電要她把錢匯回去。貼文曝光後，立即掀起網友留言討論，甚至有不少人猜測她可能遇到詐騙。

▲短今。（圖／翻攝自Instagram／sammie_923）

短今透露今天早上她接到銀行來電，得知有人不小心將3900元匯入她的帳戶，對方委託銀行協助處理，希望她能將款項退還。短今表示，銀行允許她在退回款項時扣除15元的跨行手續費，同時也在文中幽默寫道，「謝謝提早到的聖誕禮物。」以輕鬆的口吻化解這起小插曲。

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▲短今收到3900。（圖／翻攝自Threads／sammie_923）

貼文曝光後，立即吸引大批網友朝聖，同時也紛紛留言表達自己對此事的看法。有網友提醒短今，接到銀行電話時，要先確認對方真實身份，避免轉回錯誤帳戶後成為詐騙共犯，帳戶甚至可能被列警示或封鎖。面對此類情況，有網友認為應先到銀行確認存摺或帳戶明細，確定轉帳真實性並諮詢專業處理方式。還有網友仍持懷疑態度，直言短今可能是詐騙，建議她經多方確認後再行動。掀起不小討論。