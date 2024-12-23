2024年最催淚紀錄片聖誕節上映！乳癌末期病友對談曾寶儀意外圈粉

記者黃庠棻／台北報導

由「寬魚國際」出品，林明謙執導、曾寶儀走訪並擔任敘事旁白的紀錄片《交換禮物》上週在台北與台中盛大首映後，被媒體和觀眾譽為「核彈級洋蔥般催淚」，感動的口碑、與影評盛讚在2024年年末帶給大家更多正向的希望。

▲紀錄片《交換禮物》即將在25日上映。（圖／台北双喜提供）

今（23）日《交換禮物》官方釋出最新預告片，由曾寶儀帶領觀眾展開這場與癌細胞的溝通之旅，讓大家重新思考跟面對癌症「會不會是其實你的身體想要讓你有感覺？」

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在《交換禮物》新的預告中，為觀眾帶來一些新的省思，例如先別急著責怪自己的身體是不是犯錯，而去思考身體對自己的提醒；在片中被稱為「衰仔」的癌細胞，其實也是我們體內的一部分細胞，像我們的小孩一樣，只是環境（身體），讓這個小孩變壞了。

▲紀錄片《交換禮物》即將在25日上映。（圖／台北双喜提供）

在首映會後，收到許多觀眾喜愛與祝福的病友Olga，從乳癌末期後康復，又復發後再痊癒，她在生活上改變如早睡早起、爬山、戒糖飲食都有幫助。但最關鍵的是她的開朗樂觀，Olga甚至在30多歲就選擇退休、專心生活，她笑說「你拿我所有的財產，去除以我預估的生存年限，我比很多人都有錢。」

▲曾寶儀與Olga。（圖／台北双喜提供）

片中還有一位病友文伯伯，在輸尿管發現5公分腫瘤，但聽醫生跟他說要手術割掉一個腎臟、輸尿管，以及膀胱的一部分，他選擇的做法是先戒菸，同時改變飲食習慣，不吃牛羊豬肉，至今依然健在。拍攝《交換禮物》這4年多，曾寶儀走遍台灣、飛到美國訪問許多專家醫生和患者，瀕死體驗者Anita告訴她「癌症是一份禮物，癌症改變了他們（罹癌者）的人生。」也從專家口中學會對自己寬容，只有接受發生的一切，才會真正啟動改變的開關。

▲曾寶儀與文伯伯。（圖／台北双喜提供）

《交換禮物》在台北、台中首映會後深獲各方好評，專業影評「電影神搜」盛讚「《交換禮物》是一部獻給獨自陪伴病者的真情紀錄史。」網友紛紛表示「這是一部最有溫度的紀錄片，全片無冷場，滿滿的觸動，淚腺雪崩式大噴發」、「教會你重新衡量生命的價值，思考『自由』的意義」、「是一部不沈悶的紀錄片～意外活潑且有正導向能量」、「是一部很『生』的紀錄片～很生活、很生猛、也很生命」、「大膽直面一般人忌諱討論的癌症議題，將其轉化成人們生命中本就會預見的挫折與困難，給予觀眾力量」⋯⋯等等。而這一切的感動，唯有12月25日起走進戲院的觀眾，才能親臨感受。

▲曾寶儀與Anita。（圖／台北双喜提供）

《交換禮物》由「寬魚國際」、「六六喜喜」、「影市堂」、「文策院」出品，由邱瓈寬擔任出品人，陳永雄聯合出品，曾國駿、彭幼芳監製，林明謙導演、曾寶儀旁白，歷時四年的真實記錄與真情理悟，不把癌症視為一切的終結，反而叩藉此問生命的本質，提醒這很可能就是人們生命中本就會預見的挫折與困難之一，只是形式與程度的不同。電影將於12月25日上映，期待成為冬日節日陪伴觀眾的一份禮物，為正走在抗癌之路上的朋友與親人，帶來支持的力量。