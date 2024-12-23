ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

2024年最催淚紀錄片聖誕節上映！乳癌末期病友對談曾寶儀意外圈粉

記者黃庠棻／台北報導

由「寬魚國際」出品，林明謙執導、曾寶儀走訪並擔任敘事旁白的紀錄片《交換禮物》上週在台北與台中盛大首映後，被媒體和觀眾譽為「核彈級洋蔥般催淚」，感動的口碑、與影評盛讚在2024年年末帶給大家更多正向的希望。

▲紀錄片《交換禮物》即將在25日上映。（圖／台北双喜提供）

▲紀錄片《交換禮物》即將在25日上映。（圖／台北双喜提供）

今（23）日《交換禮物》官方釋出最新預告片，由曾寶儀帶領觀眾展開這場與癌細胞的溝通之旅，讓大家重新思考跟面對癌症「會不會是其實你的身體想要讓你有感覺？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

在《交換禮物》新的預告中，為觀眾帶來一些新的省思，例如先別急著責怪自己的身體是不是犯錯，而去思考身體對自己的提醒；在片中被稱為「衰仔」的癌細胞，其實也是我們體內的一部分細胞，像我們的小孩一樣，只是環境（身體），讓這個小孩變壞了。

▲紀錄片《交換禮物》即將在25日上映。（圖／台北双喜提供）

▲紀錄片《交換禮物》即將在25日上映。（圖／台北双喜提供）

在首映會後，收到許多觀眾喜愛與祝福的病友Olga，從乳癌末期後康復，又復發後再痊癒，她在生活上改變如早睡早起、爬山、戒糖飲食都有幫助。但最關鍵的是她的開朗樂觀，Olga甚至在30多歲就選擇退休、專心生活，她笑說「你拿我所有的財產，去除以我預估的生存年限，我比很多人都有錢。」

▲紀錄片《交換禮物》即將在25日上映。（圖／台北双喜提供）

▲曾寶儀與Olga。（圖／台北双喜提供）

片中還有一位病友文伯伯，在輸尿管發現5公分腫瘤，但聽醫生跟他說要手術割掉一個腎臟、輸尿管，以及膀胱的一部分，他選擇的做法是先戒菸，同時改變飲食習慣，不吃牛羊豬肉，至今依然健在。拍攝《交換禮物》這4年多，曾寶儀走遍台灣、飛到美國訪問許多專家醫生和患者，瀕死體驗者Anita告訴她「癌症是一份禮物，癌症改變了他們（罹癌者）的人生。」也從專家口中學會對自己寬容，只有接受發生的一切，才會真正啟動改變的開關。

▲紀錄片《交換禮物》即將在25日上映。（圖／台北双喜提供）

▲曾寶儀與文伯伯。（圖／台北双喜提供）

《交換禮物》在台北、台中首映會後深獲各方好評，專業影評「電影神搜」盛讚「《交換禮物》是一部獻給獨自陪伴病者的真情紀錄史。」網友紛紛表示「這是一部最有溫度的紀錄片，全片無冷場，滿滿的觸動，淚腺雪崩式大噴發」、「教會你重新衡量生命的價值，思考『自由』的意義」、「是一部不沈悶的紀錄片～意外活潑且有正導向能量」、「是一部很『生』的紀錄片～很生活、很生猛、也很生命」、「大膽直面一般人忌諱討論的癌症議題，將其轉化成人們生命中本就會預見的挫折與困難，給予觀眾力量」⋯⋯等等。而這一切的感動，唯有12月25日起走進戲院的觀眾，才能親臨感受。

▲紀錄片《交換禮物》即將在25日上映。（圖／台北双喜提供）

▲曾寶儀與Anita。（圖／台北双喜提供）

《交換禮物》由「寬魚國際」、「六六喜喜」、「影市堂」、「文策院」出品，由邱瓈寬擔任出品人，陳永雄聯合出品，曾國駿、彭幼芳監製，林明謙導演、曾寶儀旁白，歷時四年的真實記錄與真情理悟，不把癌症視為一切的終結，反而叩藉此問生命的本質，提醒這很可能就是人們生命中本就會預見的挫折與困難之一，只是形式與程度的不同。電影將於12月25日上映，期待成為冬日節日陪伴觀眾的一份禮物，為正走在抗癌之路上的朋友與親人，帶來支持的力量。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

推薦閱讀

孫生被爆「騙14歲網紅開房」！親姊發現急攔下　老闆酷炫押著道歉

孫生被爆「騙14歲網紅開房」！親姊發現急攔下　老闆酷炫押著道歉

楊謹華在家出意外！「被木頭直插腳底」 掛急診蜷曲病床：想到就流汗

楊謹華在家出意外！「被木頭直插腳底」 掛急診蜷曲病床：想到就流汗

華碩尾牙「頭獎也太扯」！蔡尚樺回娘家主持看傻：董事長一如既往豪氣

華碩尾牙「頭獎也太扯」！蔡尚樺回娘家主持看傻：董事長一如既往豪氣

台歌手婚禮唱一半「當眾摔麥」！暴怒原因曝：5千人傻眼 從此遭封殺

台歌手婚禮唱一半「當眾摔麥」！暴怒原因曝：5千人傻眼 從此遭封殺

張惠妹不忍了　大巨蛋唱完「看網路一狀況很氣」：刪掉好不好！

張惠妹不忍了　大巨蛋唱完「看網路一狀況很氣」：刪掉好不好！

酷炫親自回應了！孫生爆找14歲網紅開房　女方氣炸轟：噁心死了

酷炫親自回應了！孫生爆找14歲網紅開房　女方氣炸轟：噁心死了

統神凌晨列「拳賽14處疑點」怒了！　質疑裁判「被下令」故意判他輸

統神凌晨列「拳賽14處疑點」怒了！　質疑裁判「被下令」故意判他輸

唐綺陽運勢／天蠍「改變命運的貴人」出現了！魔羯朋友變情人❤️

唐綺陽運勢／天蠍「改變命運的貴人」出現了！魔羯朋友變情人❤️

范少勳女兒整手都胎記…天冷會變色　目睹「她下意識躲藏」心疼了

范少勳女兒整手都胎記…天冷會變色　目睹「她下意識躲藏」心疼了

蹦闆拳賽遭酸「低頭找東西」！　格鬥選手金鋼刀揭真相：無知當有趣

蹦闆拳賽遭酸「低頭找東西」！　格鬥選手金鋼刀揭真相：無知當有趣

王仁甫16歲兒「被拍高中近況照」！五官遺傳神基因 千人驚：越大越帥

王仁甫16歲兒「被拍高中近況照」！五官遺傳神基因 千人驚：越大越帥

不只Kep1er！《紅白》國際嘉賓再＋1　韓國超人氣男團成員登台...興奮發聲

不只Kep1er！《紅白》國際嘉賓再＋1　韓國超人氣男團成員登台...興奮發聲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫生被爆「騙14歲網紅開房」！親姊發現急攔下　老闆酷炫押著道歉

楊謹華在家出意外！「被木頭直插腳底」 掛急診蜷曲病床：想到就流汗

華碩尾牙「頭獎也太扯」！蔡尚樺回娘家主持看傻：董事長一如既往豪氣

台歌手婚禮唱一半「當眾摔麥」！暴怒原因曝：5千人傻眼 從此遭封殺

張惠妹不忍了　大巨蛋唱完「看網路一狀況很氣」：刪掉好不好！

酷炫親自回應了！孫生爆找14歲網紅開房　女方氣炸轟：噁心死了

統神凌晨列「拳賽14處疑點」怒了！　質疑裁判「被下令」故意判他輸

唐綺陽運勢／天蠍「改變命運的貴人」出現了！魔羯朋友變情人❤️

范少勳女兒整手都胎記…天冷會變色　目睹「她下意識躲藏」心疼了

蹦闆拳賽遭酸「低頭找東西」！　格鬥選手金鋼刀揭真相：無知當有趣

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

交換禮物

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《原子少年》VERA走中性魅力！迎25歲新里程碑　自豪：我們超帥
  2. 艾瑞絲「全裸拍寫真」只遮一條布！魔鬼身材全露　粉絲嗨：想拿掉
  3. 鳳梨辣妻國中「塌鼻單眼皮」素顏舊照流出！　驚人反差看傻全網
  4. 總獎金達540萬！第47屆金穗獎受理報名　上屆優良電影劇本奪金馬
  5. 《Running Man》固定班底+1！製作人「證實池睿恩加入」　姜勳動向曝光
  6. 2024年最催淚紀錄片聖誕節上映！乳癌末期病友對談曾寶儀意外圈粉
  7. 短今帳戶莫名多3900！　下秒接銀行電話…網驚：詐騙
  8. 賴薇如提前歡慶40歲生日「揪尪做愛心」！　許願有愛的結晶...未來計劃曝
  9. 曾國城冬至送暖！準備客家湯圓辦聖誕趴　楊千霈、唐從聖都到了
  10. 「小文同珢」拍《寄生上流》前失業！險引退不演　奉俊昊慧眼救了她

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366