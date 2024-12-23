中國狂辦KPOP演唱會「歌手全是山寨版」！場場爆滿　韓方無奈發聲

記者劉宛欣／綜合報導

KPOP近年來風靡全球，就連施行「禁韓令」的中國也難以全面防堵這股熱潮，官方雖禁止韓國歌手、演員辦專場，但還是有大量KPOP粉絲，因此各地頻繁舉辦KPOP主題演唱會，部分活動被爆出舞台上表演的並非韓國藝人，而是中國歌手翻唱韓團熱門歌曲，甚至涉及未經授權使用原曲，令不少觀眾感到驚訝與不滿。

▲中國的「假KPOP」演唱會盛行。（圖／翻攝自KBS）

這些演唱會主辦方在宣傳時列出NewJeans、aespa、BLACKPINK等一線韓團的代表作，但實際演出卻是由中國藝人進行翻唱，或是只播放原曲讓觀眾舞動，令部分觀眾質疑活動根本是詐騙。但即便無法看到原唱藝人，場場依然爆滿。一些人甚至認為：「台上藝人歌舞實力不錯，整場氣氛嗨翻天，彷彿置身大型舞池。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲主辦方請來藝人翻唱、翻跳KPOP歌曲。（圖／翻攝自KBS）

根據韓媒報導，中國的「限韓令」至今仍未解禁，韓國藝人在中國的演出遭到限制，因此這些「偽KPOP演唱會」得以舉辦。但問題在於，活動在未支付版權費的情況下，擅自播放韓國音樂，收益卻完全歸主辦方，侵害了韓國經紀公司、歌手的權益。一名業界人士無奈表示：「雖然看到KPOP受喜愛開心，但韓國歌手因限制無法進入中國市場演出，讓機會落入他人之手，不僅無法賺取酬勞，還得忍受侵權，但又無法訴諸法律。」