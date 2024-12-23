鳳梨辣妻國中「塌鼻單眼皮」素顏舊照流出！　驚人反差看傻全網

記者顧齊祐／綜合報導

網紅鳳梨（吳泓逸）的老婆歐菈平時會在社群記錄生活，同時也不吝嗇與粉絲分享日常，今（23）日她就在社群平台曬出自己國中時期的舊照，照片中的她單眼皮塌鼻，與現在的模樣判若兩人，讓網友們全都看傻眼。

▲網紅鳳梨（吳泓逸）的老婆歐菈。（圖／翻攝自Instagram／dj__ola）



歐菈在Instagram限時動態分享了自己還沒用雙眼皮前的照片，並寫道「用雙眼皮真的很值得」，接著又曬出了國中時期的舊照，只見她頂著短髮妹妹頭配上齊劉海，身穿粉紅色上衣與外套，並從下往上看著鏡頭，微微抿著嘴露出淺淺微笑，單眼皮與現今的大電眼相差甚遠，她也配文表示「國中的我真Q」。

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▲歐菈曬出自己舊照。（圖／翻攝自Instagram／dj__ola）



此外，歐菈接著又加碼曬出了幾張早期的照片，只見過去的她長髮長到腰部，穿著時常露出傲人上圍，相當火辣，配上一雙嫁接睫毛的大眼，整體魅力十足。她也回憶起過去表示「以前接髮都要到腰，吹頭髮都要30分鐘，真有耐心的我」、「美甲都要做西北長」、「以前睫毛沒有繽紛我不接」、「以前不是在音樂節，就是在音樂節的路上」。

▲▼歐菈加碼曬出幾張早期的照片。（圖／翻攝自Instagram／dj__ola）