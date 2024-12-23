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總獎金達540萬！第47屆金穗獎受理報名　上屆優良電影劇本奪金馬

記者黃庠棻／台北報導

文化部影視及流行音樂產業局委託台北金馬影展執行委員會執行的「金穗獎」與「優良電影劇本」12月30日起受理報名，2025年1月20日截止收件。

▲第47屆金穗獎受理報名，總獎金高達540萬。（圖／金馬執委會提供）

▲第47屆金穗獎受理報名，總獎金高達540萬。（圖／金馬執委會提供）

總獎金高達540萬的金穗獎，是許多新銳影人的搖籃，主辦單位不僅提供優厚獎金，也協助拉近參賽者與影視產業的距離，舉辦各式講座，最佳導演、攝影、編劇得主還可獲得進入金馬電影學院的機會。參賽不只是競爭，更是交流、學習、進階的跳板。

▲第47屆金穗獎受理報名，總獎金高達540萬。（圖／金馬執委會提供）

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▲第47屆金穗獎受理報名，總獎金高達540萬。（圖／金馬執委會提供）

今年在金穗獎表現出色的《野生之路》、《死囡仔》之後分別入圍金馬獎最佳紀錄短片與動畫短片；以《365分之一》獲得金穗獎最佳演員的林宴慈也擔任金馬獎典禮遞獎大使。《回收場的夏天》、《海龜少年》、《午夜遊樂場》、《少女的鞍》也接連在台北電影節、高雄電影節續有斬獲。新一屆的競賽精彩可期，短片新銳創作者不要錯過難得的機會。

▲第47屆金穗獎受理報名，總獎金高達540萬。（圖／金馬執委會提供）

▲《女兒的女兒》拿下金馬獎最佳原著劇本。（圖／金馬執委會提供）

優良電影劇本歷屆得主也有許多好消息，林書宇編導的《小雁與吳愛麗》，不僅榮獲2024釜山影展的金智奭大獎，也入圍金馬獎最佳原著劇本等八項大獎。黃熙編導的《女兒的女兒》入圍五項，最後順利拿下金馬獎最佳原著劇本。

其他像《夜校女生》、《為我辦一場西式的喪禮》、《獵人兄弟》、《金盆洗手》也都陸續被搬上銀幕。金馬執委會不僅為入圍劇本舉辦工作坊，更引進創投會議資源，光是上屆便進行了507場劇本媒合會，未來可望會有更多優良劇本被開發拍攝。

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