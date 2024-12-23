曾國城冬至送暖！準備客家湯圓辦聖誕趴　楊千霈、唐從聖都到了

記者黃庠棻／台北報導

2024年冬至，果陀劇場在苗北藝文中心上演的《冒牌天使》，不僅帶給觀眾滿滿的感動與笑聲，演出後還舉行了一場特別的冬至聖誕湯圓趴。曾國城暖心助陣，親自準備了兩大鍋超道地又澎湃的客家湯圓，讓所有辛苦的演職人員在演出後不僅暖胃，更暖心。

▲果陀劇場演出《冒牌天使》。（圖／果陀劇場提供）

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熱騰騰的湯圓不僅是傳統的冬至象徵，更傳遞了節日的溫情，曾國城讓整個劇場洋溢著家一般的溫暖氣息。感動全劇組幕前幕後的工作人員。果陀劇場同時以驚人佳績迎接2025年，改編自寶萊塢經典電影的《三個傻瓜》音樂劇，開賣首日即售出超過2000張門票，成為年度最受矚目的劇場鉅作。音樂劇將於2025年5月正式登場，涵蓋臺北、高雄、臺南與臺中多地演出，勢必掀起全臺音樂劇熱潮。

▲果陀劇場演出，曾國城送暖。（圖／果陀劇場提供）

為推廣藝術與文化，果陀劇場鼓勵年輕觀眾把握「文化幣」優惠福利，凡於91年1月1日至97年12月31日出生的我國國民、取得永久居留許可的外國人，以及符合條件的港澳及大陸配偶，可登錄文化幣APP領取1,200點文化幣，於2024年12月31日前使用，享受更實惠的劇場體驗。

▲果陀劇場演出《冒牌天使》。（圖／果陀劇場提供）

此外，果陀劇場即將推出專屬「青年席優惠」，讓更多年輕人能以親民價格，走進劇場感受戲劇的迷人魅力。

▲果陀劇場演出《冒牌天使》。（圖／果陀劇場提供）