ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

「小文同珢」拍《寄生上流》前失業！險引退不演　奉俊昊慧眼救了她

記者吳睿慈／綜合報導

韓劇《回到20歲》由「國民媽媽」金海淑、《黑暗榮耀》「小宋慧喬」鄭知蘇與《雲畫的月光》振永主演，講述七旬老婦突然重生變回20歲，為實現過去未完成的夢想，以偶像女團C位拚出道。女主角鄭知蘇最近作客廣播節目宣傳，坦承在拍攝《寄生上流》前曾經歷過一段低潮期，差點考慮放棄演戲。

▲▼ 「小文同珢」鄭知蘇拍《寄生上流》前遇低潮！。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲鄭知蘇坦承在拍《寄生上流》前遇低潮，差點放棄演戲。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

鄭知蘇年僅25歲，但早在13歲童星時期出道，參演過《奇皇后》河智苑、《海德、哲基爾與我》韓志旼與《W－兩個世界》韓孝周等女神的劇中童年時期，只是之後她工作停擺，直到2019年《寄生上流》享譽國際，她在片中富豪千金一角獲得關注，隔年她才躍升主角演出電視劇《謗法》，去年則以《黑暗榮耀》宋慧喬高中時期被霸凌欺負的「小文同珢」角色再受矚目。

[廣告]請繼續往下閱讀...

鄭知蘇看起來星路順遂，但其實在遇到《寄生上流》前差點放棄演戲，「那是我要進入大學的時候，沒有任何試鏡機會，作品也完全中斷，本來一年至少會有一部作品，但那時都沒有工作，甚至考慮過要放棄演戲。」所幸導演奉俊昊慧眼相中她。聽聞她的過往，主持人朴明洙給予鼓勵：「20歲沒工作之後還會有，但我今年54歲了，工作如果沒了就真的沒了，希望妳不要放棄，像現在這樣去做就可以，每個人都會遇到低潮期的。」

▲▼ 「小文同珢」鄭知蘇拍《寄生上流》前遇低潮！。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲▼鄭知蘇在《回到20歲》飾演20歲外表，但心智年齡是70歲的老奶奶。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

▲▼ 「小文同珢」鄭知蘇拍《寄生上流》前遇低潮！。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

鄭知蘇這回在《回到20歲》演出70歲心靈的老婦有著20歲軀殼，要挑戰偶像女團C位，是她繼主演的電視劇《Imitation》後第二次演偶像歌手。被問到演出最大挑戰與辛苦之處，她回答，「作為女團成員，本身就需要保持苗條的形象。拍《Imitation》時，我記得就因為減肥而感到非常辛苦，這次也是因服裝等因素，除了減肥，我想沒有其他辛苦的地方了吧。」《回到20歲》每週三、四於台灣大哥大MyVideo同步跟播中。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

網瘋傳「163歲木乃伊」摸女童　孫女本人現身曝真相：109歲！

推薦閱讀

孫生被爆「騙14歲網紅開房」！親姊發現急攔下　老闆酷炫押著道歉

孫生被爆「騙14歲網紅開房」！親姊發現急攔下　老闆酷炫押著道歉

楊謹華在家出意外！「被木頭直插腳底」 掛急診蜷曲病床：想到就流汗

楊謹華在家出意外！「被木頭直插腳底」 掛急診蜷曲病床：想到就流汗

華碩尾牙「頭獎也太扯」！蔡尚樺回娘家主持看傻：董事長一如既往豪氣

華碩尾牙「頭獎也太扯」！蔡尚樺回娘家主持看傻：董事長一如既往豪氣

台歌手婚禮唱一半「當眾摔麥」！暴怒原因曝：5千人傻眼 從此遭封殺

台歌手婚禮唱一半「當眾摔麥」！暴怒原因曝：5千人傻眼 從此遭封殺

張惠妹不忍了　大巨蛋唱完「看網路一狀況很氣」：刪掉好不好！

張惠妹不忍了　大巨蛋唱完「看網路一狀況很氣」：刪掉好不好！

酷炫親自回應了！孫生爆找14歲網紅開房　女方氣炸轟：噁心死了

酷炫親自回應了！孫生爆找14歲網紅開房　女方氣炸轟：噁心死了

統神凌晨列「拳賽14處疑點」怒了！　質疑裁判「被下令」故意判他輸

統神凌晨列「拳賽14處疑點」怒了！　質疑裁判「被下令」故意判他輸

唐綺陽運勢／天蠍「改變命運的貴人」出現了！魔羯朋友變情人❤️

唐綺陽運勢／天蠍「改變命運的貴人」出現了！魔羯朋友變情人❤️

范少勳女兒整手都胎記…天冷會變色　目睹「她下意識躲藏」心疼了

范少勳女兒整手都胎記…天冷會變色　目睹「她下意識躲藏」心疼了

蹦闆拳賽遭酸「低頭找東西」！　格鬥選手金鋼刀揭真相：無知當有趣

蹦闆拳賽遭酸「低頭找東西」！　格鬥選手金鋼刀揭真相：無知當有趣

王仁甫16歲兒「被拍高中近況照」！五官遺傳神基因 千人驚：越大越帥

王仁甫16歲兒「被拍高中近況照」！五官遺傳神基因 千人驚：越大越帥

不只Kep1er！《紅白》國際嘉賓再＋1　韓國超人氣男團成員登台...興奮發聲

不只Kep1er！《紅白》國際嘉賓再＋1　韓國超人氣男團成員登台...興奮發聲

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

孫生被爆「騙14歲網紅開房」！親姊發現急攔下　老闆酷炫押著道歉

楊謹華在家出意外！「被木頭直插腳底」 掛急診蜷曲病床：想到就流汗

華碩尾牙「頭獎也太扯」！蔡尚樺回娘家主持看傻：董事長一如既往豪氣

台歌手婚禮唱一半「當眾摔麥」！暴怒原因曝：5千人傻眼 從此遭封殺

張惠妹不忍了　大巨蛋唱完「看網路一狀況很氣」：刪掉好不好！

酷炫親自回應了！孫生爆找14歲網紅開房　女方氣炸轟：噁心死了

統神凌晨列「拳賽14處疑點」怒了！　質疑裁判「被下令」故意判他輸

唐綺陽運勢／天蠍「改變命運的貴人」出現了！魔羯朋友變情人❤️

范少勳女兒整手都胎記…天冷會變色　目睹「她下意識躲藏」心疼了

蹦闆拳賽遭酸「低頭找東西」！　格鬥選手金鋼刀揭真相：無知當有趣

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鄭知蘇, 回到20歲

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 《原子少年》VERA走中性魅力！迎25歲新里程碑　自豪：我們超帥
  2. 艾瑞絲「全裸拍寫真」只遮一條布！魔鬼身材全露　粉絲嗨：想拿掉
  3. 鳳梨辣妻國中「塌鼻單眼皮」素顏舊照流出！　驚人反差看傻全網
  4. 總獎金達540萬！第47屆金穗獎受理報名　上屆優良電影劇本奪金馬
  5. 《Running Man》固定班底+1！製作人「證實池睿恩加入」　姜勳動向曝光
  6. 2024年最催淚紀錄片聖誕節上映！乳癌末期病友對談曾寶儀意外圈粉
  7. 短今帳戶莫名多3900！　下秒接銀行電話…網驚：詐騙
  8. 賴薇如提前歡慶40歲生日「揪尪做愛心」！　許願有愛的結晶...未來計劃曝
  9. 曾國城冬至送暖！準備客家湯圓辦聖誕趴　楊千霈、唐從聖都到了
  10. 「小文同珢」拍《寄生上流》前失業！險引退不演　奉俊昊慧眼救了她

熱門快報

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

翻轉蘋果派 甜蜜好時光

「文里補習班」開課啦！用營養的甜點帶來幸福的笑容，而且免烤箱喔！

解鎖包租代管 房東必學！

解鎖包租代管 房東必學！

面對複雜的租屋管理，常覺得心累嗎？搞懂包租代管，專業流程讓你當個輕鬆房東！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366