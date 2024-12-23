「小文同珢」拍《寄生上流》前失業！險引退不演　奉俊昊慧眼救了她

記者吳睿慈／綜合報導

韓劇《回到20歲》由「國民媽媽」金海淑、《黑暗榮耀》「小宋慧喬」鄭知蘇與《雲畫的月光》振永主演，講述七旬老婦突然重生變回20歲，為實現過去未完成的夢想，以偶像女團C位拚出道。女主角鄭知蘇最近作客廣播節目宣傳，坦承在拍攝《寄生上流》前曾經歷過一段低潮期，差點考慮放棄演戲。

▲鄭知蘇坦承在拍《寄生上流》前遇低潮，差點放棄演戲。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）



鄭知蘇年僅25歲，但早在13歲童星時期出道，參演過《奇皇后》河智苑、《海德、哲基爾與我》韓志旼與《W－兩個世界》韓孝周等女神的劇中童年時期，只是之後她工作停擺，直到2019年《寄生上流》享譽國際，她在片中富豪千金一角獲得關注，隔年她才躍升主角演出電視劇《謗法》，去年則以《黑暗榮耀》宋慧喬高中時期被霸凌欺負的「小文同珢」角色再受矚目。

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鄭知蘇看起來星路順遂，但其實在遇到《寄生上流》前差點放棄演戲，「那是我要進入大學的時候，沒有任何試鏡機會，作品也完全中斷，本來一年至少會有一部作品，但那時都沒有工作，甚至考慮過要放棄演戲。」所幸導演奉俊昊慧眼相中她。聽聞她的過往，主持人朴明洙給予鼓勵：「20歲沒工作之後還會有，但我今年54歲了，工作如果沒了就真的沒了，希望妳不要放棄，像現在這樣去做就可以，每個人都會遇到低潮期的。」

▲▼鄭知蘇在《回到20歲》飾演20歲外表，但心智年齡是70歲的老奶奶。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）



鄭知蘇這回在《回到20歲》演出70歲心靈的老婦有著20歲軀殼，要挑戰偶像女團C位，是她繼主演的電視劇《Imitation》後第二次演偶像歌手。被問到演出最大挑戰與辛苦之處，她回答，「作為女團成員，本身就需要保持苗條的形象。拍《Imitation》時，我記得就因為減肥而感到非常辛苦，這次也是因服裝等因素，除了減肥，我想沒有其他辛苦的地方了吧。」《回到20歲》每週三、四於台灣大哥大MyVideo同步跟播中。