台歌手婚禮唱一半「當眾摔麥」！暴怒原因曝：5千人傻眼 從此遭封殺

記者潘慧中／綜合報導

知名台語男歌手袁小迪有不少代表作，精湛歌藝吸引不少工作找上門，還曾受邀前往大陸的百萬婚禮獻唱，未料唱到一半，他突然當眾暴怒摔麥克風，事後坦言原本「真的打算要走了」。

▲▼當時和袁小迪搭檔獻唱的向蕙玲還原過程。（圖／翻攝自YouTube／阿姐萬歲）



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向蕙玲最近在《阿姐萬歲》透露，當時和袁小迪一起前往該場盛大婚禮開唱，「現場5千人！」當地歌手唱完一輪後，袁小迪發現音響狀況似乎調得不是很好後，就一直去跟調音師溝通，「講了10幾次」，只希望主家能聽得開心。

▲袁小迪開唱前已經反映過10幾次了。（圖／翻攝自YouTube／阿姐萬歲）



然而，袁小迪一開口就發現麥克風的狀況還是沒改善，只好一直轉頭跟調音師比出「食指伸直往上」的動作，暗示音量要再大聲。然而始終不見改善，於是唱完第一段，袁小迪就唱不下去了，「他就抓狂了」，向蕙玲說道。

▲袁小迪正式登台後發現問題還是沒改善。（圖／翻攝自YouTube／阿姐萬歲）



不只這樣，袁小迪還直接在台上摔麥克風，台下所有人瞬間都往台上看！但因為他的脾氣來去都很快，加上台下朋友苦勸，他拿起向蕙玲撿起的麥克風就開始接著唱。只不過，主辦單位從那次之後就沒再邀約他了，形同遭封殺。

▲袁小迪自此之後就被該主辦封殺了（圖／翻攝自YouTube／阿姐萬歲）