柯震東「被ChatGPT說要退休」　本人困惑發聲：真不記得有說過

記者王靖淳／綜合報導

藝人柯震東平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，今（22）日他突然透過IG限動發文表示：「ChatGPT說我退休了！我要退休嗎？但我真的不記得，我有說我要退休耶！有嗎？」並附上一張自己上網查到的資料。

▲柯震東。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）

透過柯震東分享的資料內容可見到，他在2023年1月拍攝Netflix影集《乩身》時，因無人機意外撞擊臉部，導致顴骨區域受傷，需要縫合20至30針，該事件一度讓粉絲相當擔憂。隨後，在2023年4月，他曾在社群上發文表示會「休息一段時間」，並祝福演藝圈產業安好。這段話被外界解讀為他有意暫別演藝圈，甚至有人進一步猜測他已退休。

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▲柯震東被AI說要退休了。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）

事實上，柯震東日前透露為了新戲角色增肥，事後更大方曬出影片，肚子擠出一圈肉的特寫相當震撼，引發外界好奇增肥進度。透過當時分享的畫面可見到，他把上衣一掀開，看到腹部擠出一圈肉，褲頭的皮帶更像是快撐開。為此，柯震東在畫面左下角的黑底白字框寫著「Hi!震東」。如今發文透露被ChatGPT表示要退休，再度掀起粉絲關注及討論。

▲柯震東日前分享肚子近照。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）