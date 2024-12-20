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樂天女孩發聲護林襄、林穎樂「從沒被佔位過」：不覺得她們像大家說的

記者蔡琛儀／台北報導

樂天桃猿啦啦隊應援團長Rina（謝艾娜）推出首張專輯《勇敢的貓》，今（20日）舉辦發片記者會，外型甜美的她被問到感情現況，她表示加入樂天後，近5年時間都專注在工作上，自稱單身，且近來為了籌備新專輯還有球團的工作，真的忙到沒時間約會，不過她大方表示：「我已經有小孩囉，而且還有2個。」原來是指家裡2隻9歲及3個月大的愛貓，還自曝孩子們「父不詳」。

▲▼謝艾娜（Rina）《勇敢的貓》發片記者會。（圖／隻魚文創提供）

▲▼謝艾娜（Rina）《勇敢的貓》發片記者會。（圖／隻魚文創提供）

▲▼謝艾娜（Rina）《勇敢的貓》發片記者會。（圖／隻魚文創提供）

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此外，近日林襄、林穎樂遭黃小柔和Vicky指控在台鐵佔位引發軒然大波，曾和她們共事過的Rina被問及此事，坦言不了解事件細節，但緩頰：「穎樂很單純、很可愛，她是個很好的女孩，襄也是一樣，跟他們當同事相處很愉快，不覺得她們會像大家說得這樣。」更說和她們合作期間，沒有發生過被佔位子的狀況。

Rina也說：「朋友角度來講，我很喜歡她們，是很好的女孩。」會不會覺得她們很無辜？Rina再次表示自己不知道事情，不方便做出任何定論，但以新歌〈Killer〉替好友打氣，希望她們能夠殺掉所有的負面心情，更感嘆入行以來遇到很多事情，「人生起起伏伏，不會很順遂度過，但這就是人生。」

▲▼謝艾娜（Rina）《勇敢的貓》發片記者會。（圖／隻魚文創提供）

▲Rina發片，屁孩（左起）、沐妍、徐謀俊、李唯楓都來站台。（圖／隻魚文創提供）

而她今晚將在花漾展演空間開唱，事前也有邀約林襄和林穎樂來看演出，但林襄等人最近工作比較忙，不確定能不能來看演出，而林穎樂則是一直都有幫她加油，讓她覺得很窩心。

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