連咖哩便當都知道！港星衛詩雅來台「最想見沈玉琳」　片場被孤立想殺導演

記者蕭采薇／台北報導

港片《破·地獄》登頂香港影史最賣座華語片榜首，在地票房突破1億3500萬港幣（約5.6億台幣），台灣口碑也持續發酵中，票房已突破千萬台幣大關。導演陳茂賢以及女主角衛詩雅特地來台謝票，難得來到台灣，衛詩雅笑說：「我老公很喜歡看台灣的綜藝節目，我特別想見到沈玉琳。」

▲衛詩雅出席《破 ‧ 地獄》票房千萬記者會。（圖／記者林敬旻攝）

《破·地獄》故事背影是香港殯葬業，導演陳茂賢不擔心觀眾對「破地獄」儀式不熟悉，「電影裡人跟人之間的關係，情感是共通的，即使不同城市的大家不熟悉破地獄的儀式，也不會影響大家對電影的感動。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

衛詩雅在片中有個重男輕女的父親，時常很孤獨，她坦言：「這次整個拍攝情緒都非常壓抑，我之前拍戲很習慣要有安全感，這次導演在現場刻意把救生圈都拿開，讓我非常明顯的感受到孤立無援，但也因為這樣我才能完全自己發揮。」

▲導演陳茂賢、女主角衛詩雅來台重現「破地獄」儀式。（圖／記者林敬旻攝）



導演陳茂賢在拍攝時，會故意對工作人員說「不要對衛詩雅好」，甚至即使已經有拍到想拍的鏡頭，還會故意對她說：「就這樣嗎？還有沒有別的？」藉此激發出衛詩雅不一樣的演出，連他自己都笑說：「很變態。」衛詩雅得知後也開玩笑說：「很想把他殺了，幹嘛這樣浪費時間。」

▲《破 ‧ 地獄》導演陳茂賢、女主角衛詩雅來台謝票。（圖／記者林敬旻攝）

提到想合作的台灣演員，陳茂賢點名《影后》的謝盈萱，還有如今已是國際巨星的許光漢。他說：「許光漢我在（香港）金像獎見過他，真的好帥，連我都覺得太帥了。」衛詩雅則是想見沈玉琳，連「咖哩便當」、「保母泡澡」等哏都如數家珍，直呼：「我真的好喜歡他，許光漢就留給你吧！（指導演）」

▲《破 ‧ 地獄》導演陳茂賢對謝盈萱、許光漢等台灣演員很有興趣。（圖／記者林敬旻攝）

電影《破·地獄》講述新冠疫情後百業蕭條，婚禮顧問魏道生（黃子華飾）被迫轉行改做殯儀禮儀，由於紅白二事大相逕庭，道生處處碰壁，並與專做道教超度儀式的事業夥伴「喃嘸師傅」文哥（許冠文飾）產生許多衝突，幸有文哥女兒文玥（衛詩雅飾）居中化解，也逐漸悟到殯葬服務的真義，需要被超度的不只亡者、在生者更需要被超度，即「破地獄」的真諦，電影全台熱映中。