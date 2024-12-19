混血兒周厚安演詩仙李白！　「求救老爸周華健」竟收到驚喜禮物

記者黃庠棻／台北報導

臺北市立國樂團與全民大劇團聯手製作的音樂劇《妃比尋常笑》，將於20日於臺北表演藝術中心盛大首演。今（19）日舉辦彩排記者會，主演亮相精緻的古裝造型並演出三段曲目，搭配國樂團現場演奏打造了絕佳感官饗宴。

▲舞台劇《妃比尋常笑》即將開演。（圖／全民大劇團提供）

劇情描述唐代楊玉環（夏宇童飾）在太真觀出家時，奇遇女帝武則天（管罄飾）的英靈，受到刺激與啟發後，一人一魂竟開始了奪權之路、染指大唐江山。

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編導謝念祖表示戲劇中的唐朝就是一個奢華的派對，狂歡的盛世中還有超荒謬的橋段「楊貴妃幫安祿山洗澡」，而且唐玄宗還同意這件事，唐朝就是在這樣的盛世當中走向衰敗。而戲中最特別的存在「穿越時空的武則天」有不同時期的表現狀態，從年輕、年老，充滿權力慾、有時又忽然變成嬌媚的模樣。宛若上戰場的服裝更讓在場眾人為之驚艷，華麗大氣的袍子後面還插有張牙舞爪的旗幟，管罄笑說，穿這套轉身都會讓身旁的人感到危險。

▲舞台劇《妃比尋常笑》即將開演。（圖／全民大劇團提供）

首次挑戰的周厚安表示，他飾演的李白一直在酒醉，但該唱的還是要唱，對於其他主演的高音表現感到震驚不已，不得已趕快找老爸周華健討教，幸運的是老爸錄影片親傳歌唱技巧。而夏宇童則直呼唐朝女人不容易，衣服超華美很令人欣喜，但疑惑這麼多層穿久了好重，根本加深歌唱難度，林玟圻在一旁補充「這衣服、鬍子，到底怎麼吃飯喝湯！」

▲周厚安（右）跟老爸周華健求救。（圖／全民大劇團提供）

在舞台設計方面，《妃比尋常笑》有別於以往的古風，這次變得更為抽象、運用字與筆劃來展露劇情的氛圍，安史之亂表現出「困」，楊貴妃最後要自縊時有一個字，劇終又有一個字。所有的字都是張大春老師親自用毛筆書寫，用字畫的方式反映了獨特的意境與美。這整齣戲又有一個代表字，等待觀眾看完戲後發現。





▲舞台劇《妃比尋常笑》即將開演。（圖／全民大劇團提供）

楊貴妃由嬌小可愛的夏宇童飾演，是個有層次又帶有衝突性的角色。武則天由高挑瘦削的管罄飾演，自帶氣場不怒自威。而唐玄宗則由「皇帝專業戶」周明宇飾演，搭配一襲龍袍登場即有君主之風。周厚安飾演的詩仙李白將挑戰酒醉高歌、與其他角色更有一番有趣的互動。林斌飾演忠心耿耿的高力士、郭耀仁飾演獻妻給父親的壽王、林玟圻（Ctwo）飾演心機深沉的安祿山。

▲舞台劇《妃比尋常笑》即將開演。（圖／全民大劇團提供）

《妃比尋常笑》由監製張大春、樂團團長鄭立彬，編導謝念祖、指揮詹秉翔、作曲潘偉凡領銜呈現。此為歷史「四大美人」古裝音樂劇系列最終回，除了讓觀眾目睹非比尋常的楊貴妃，更一窺兩位唐代美人如何聯手奪權「女力天下」，在步步心機後竟導致了安史之亂。音樂劇將於本週12月20至22日在臺北表演藝術中心隆重首演，購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活。

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