羅志祥睽違2年返花蓮開唱！　蕭煌奇跨年也在這：非常榮幸

記者蔡琛儀／台北報導

花蓮縣政府重磅宣布將於12月31日晚間8點、2025年1 月1日在花蓮市東大門廣場舉辦連兩天的跨年活動，12月31日跨年夜卡司揭曉，包括金曲歌王蕭煌奇、Matzka、怕胖團、香港男神Tyson Yoshi、VERA、HUR+、舞思愛、阿布絲、呂士軒及IVAN 艾文將輪番登場。

▲羅志祥將在元旦於花蓮開唱 。（圖／花蓮縣政府提供）

而元旦夜晚首先公佈亞洲舞王羅志祥睽違2年將返回家鄉花蓮開唱，「花蓮是我成長的地方，能在新年的第一天回到家鄉，感覺特別有意義。每次回來都像是給自己的心靈充電ㄧ樣。」羅志祥12月31日才在高雄巨蛋舉辦完專場演唱會，不到24小時又將馬不停蹄直衝花蓮開唱，體力上如何調配？他坦言：「連著演出確實是很大的挑戰，但我的方法就是抓緊時 間休息，尤其在移動中補眠。讓自己快速休息。體力上也會靠運動和健康飲食支持，確保能在舞台上給大家最好的表現。」

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他也迫不及待想品嚐家鄉美食：「最想吃的當然是家鄉的傳統小吃，像扁食、花蓮麻糬。這些味道不僅是美食，也是滿滿的回憶和情感。這次演出後，會好好慰勞一下自己！」他這次從高雄演唱會結束，隔天直接到花蓮演出後，晚上回台北已經半夜了，擔憂羅媽媽跟著跑太辛苦，就讓媽媽在高雄玩得開心再回家。

▲蕭煌奇將參加花蓮跨年 。（圖／花蓮縣政府提供）

而金曲歌王蕭煌奇直呼：「非常榮幸可以再次在花蓮演出唱跨年，與花蓮的朋友感情非常深厚，有很多道地小吃是讓人家最懷念，這次跨年一定要好好地唱，把最好表現呈現花蓮。」更搶先預告演出內容，「我會帶來新專輯歌曲，比較少看到載歌載舞的樣子，這次會演唱動感舞曲、新歌、經典歌都會在這次跨年唱給大家聽。」

喜愛美食的他特別難忘花蓮小吃，他細數：「包子、紅茶、炸蛋蔥油餅，好吃的原住民料理一定要點鹹豬肉，配上好喝的美酒，感受特別棒！」 蕭煌奇也期許明年製作一張閩南語專輯，帶著音樂到世界各地去做巡迴給大家感受音樂內容，並說：「希望花蓮在未來的每一天，遠離災禍、地震 ，希望花蓮能夠越來越好，我們一起共好！花蓮加油！」