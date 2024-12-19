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《夜市王》牛排店掀爭議「公平遭質疑」店家親回應！　製作單位公開擇店標準

記者孟育民／台北報導

美食競賽實境節目《夜市王》播出後掀起網路討論熱潮，節目找來台灣9大知名夜市進行小吃比拼，且評審找來「外地嘴」，包括泰國Alizabeth娘娘、香港影帝曾志偉以及韓勾ㄟ金針菇，每集在YouTube創下破百萬的觀看紀錄。而第5集牛肉主題，花園夜市推出價值360元的板腱牛排，播出後再度掀起網路上爭議，網友質疑店家拿出的牛排沒在菜單上。對此，店家也發文回應外界質疑。

▲▼《夜市王》牛排店掀起爭議。（圖／翻攝自Facebook／夜市王）

▲▼《夜市王》牛肉之爭掀起討論。（圖／翻攝自Facebook／夜市王）

▲▼台綜《夜市王》甜點賽引發爭議，樂華夜市推出梅花糕遭批評「不是台灣食物」。（圖／翻攝自臉書、Threads）

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《夜市王》9大夜市每集根據不同主題推出美食攤競賽，根據每集賽果累積積分，節目進行節奏明快，令網路評價不斷上升。而「牛肉賽」項目，花園夜市推出「7oz板腱牛排」，鮮嫩的肉質獲得評審一致好評，更榮獲比賽冠軍，然而網友在影片底下砲轟，質疑店家「價格不合理」、「牛肉麵怎麼跟牛排比」、「怎麼可以推出沒有賣的肉品」，認為店家推出的牛排不是在菜單上的，跟實際去店裡吃得不太一樣，公平性掀起討論。

▲▼《夜市王》牛排店掀起爭議。（圖／翻攝自Facebook／夜市王）

▲《夜市王》花園夜市推出的牛排遭質疑「菜單上沒有」。（圖／翻攝自Facebook／夜市王）

對此，牛排店老闆也回應網友質疑，「7oz板腱牛排我們是有販售的呦！跟節目播出的是同一塊肉同個份量，可以親自拿秤來量的呦。」不過也坦言確實有選擇比較好的肉，「大家可能都覺得拿那麼好的肉出來比賽很不公平，可是製作單位也沒有規定要用什麼等級的牛肉出來比賽，我們對節目的比賽非常用心，我們當然拿出我們最厲害的東西出來比吧，這才是對比賽的尊重跟態度吧，而不是求一個曝光。」老闆認為拿冠軍問心無愧，並感謝網友所指的指教。

▲曾緯來原創《夜市王》左起阿達、美麗本人、曾志偉、鄭人碩、金針菇、泰國娘娘、Lulu。（圖／緯來提供）

▲《夜市王》創下超高話題，每集都引發爭議。（圖／緯來提供）

事實上，繼上周甜店賽樂華夜市推出大陸美食「梅花糕」，意外遭批評「不是台灣食物」，最新一集又掀起爭議，導演李伯恩也親上火線發聲：「各種不同的言論發表跟猜測，說不難過那是不可能的，但公平的製作節目，降低干涉，並讓各夜市有最多選手可洽談是我們的初衷，就好比新的一集題目是『牛肉』，而不侷限在牛排、牛肉麵、骰子牛或著台灣牛肉料理等，為的就是讓管委會有更大的邀請空間以及更多元的比賽策略。」

▲▼《夜市王》舉辦發布會，美麗本人（左起）、金針菇、泰國娘娘、緯來董事長李鐘培、製作人謝乾乾、導演李伯恩。（圖／緯來電視提供）

▲導演李伯恩（右）親上火線回應網友問題。（圖／緯來提供）

至於製作單位如何抉擇參賽的店家，電視台回應：「每次出賽都是由管委會決定出賽選手，製作單位都是予以尊重，只要符合主題即可。」

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關鍵字

夜市王, 花園夜市, 李伯恩, 曾志偉, 牛排

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