AV女神小宵虎南來台「酒精中毒急送醫」！　親吐內幕道歉了

記者黃皓瑋／綜合報導

25歲的日本AV女優小宵虎南，有著超高顏值與火辣身材，受封為「新生代神乳傳說」。日前她來台參加粉絲見面會，不料中途卻出現急性酒精中毒症狀，因而送醫治療，她昨（18日）透過社群平台發聲，除了向粉絲道歉，也說明自己身體出狀況的原因。

▲小宵虎南來台，卻因急性酒精中毒送醫治療。（圖／記者黃克翔攝）

小宵虎南在IG限時動態曬出台大醫院的診斷書，並以中文為活動中斷道歉：「讓期待已久的粉絲感到遺憾，非常抱歉。」她坦言會突發酒精中毒，是因為見面會上有涉及飲酒的遊戲：「我的酒精完全NG的信息沒有傳到運營方，所以攝取了超過40度的酒精，因為出現了急性酒精中毒症狀，所以必須馬上去醫院。」

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小宵虎南表示，當時為了見面會的順利進行，她撐了4個小時後才送去急診室，並被診斷有嚴重的酒精過敏反應，在醫院接受輸液後回到飯店休息。她也坦言對於活動中斷、沒能展現在台首次DJ表演感到遺憾，並向粉絲喊話，強調會努力創造在台灣和粉絲見面的日子：「感謝一直支持我的粉絲，真的非常感謝大家的溫暖話語，太喜歡了。」

▲小宵虎南透過限時動態向粉絲致歉。（圖／翻攝自IG／konankoyoiiii）