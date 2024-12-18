兒患思覺失調「親手殺掉媽媽、妹妹」　劉青雲超神演技逼哭觀眾！

記者黃庠棻／台北報導

繼《破·地獄》之後，金馬影帝劉青雲主演、《踏血尋梅》翁子光最新編導話題電影《爸爸》也開出票房紅盤，在香港上映10日票房已突破5100萬台幣（破1200萬港幣）佳績，引發無數迴響。

▲劉青雲主演的新片《爸爸》改編自真實社會案。（圖／甲上娛樂提供）

《爸爸》改編自震驚香港社會真實事件，描繪一位父親面對患有思覺失調兒子手刃摯親的複雜情感，劉青雲在片中展現細膩、多層次的內化演技，餘韻悠長，引人深思，當中觸及的議題正好與口碑爆棚台劇《我們與惡的距離》有異曲同工之妙。

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▲劉青雲主演的新片《爸爸》改編自真實社會案。（圖／甲上娛樂提供）

而《爸爸》片中也有香港獨特的殯葬文化「破地獄」場面，讓這部電影未在台上映便熱議不斷，更在今（18）日中午舉辦的媒體試片獲得一致感動好評，不少場景都令人潸然淚下，包括劉青雲佇立街頭抬頭望向家中窗戶，說著簡單淡然卻有力道的一句話「我只是想做爸爸該做的事。」令不少媒體人直呼一秒淚崩，催淚指數破表，《爸爸》將於1月3日在台上映。

▲劉青雲主演的新片《爸爸》改編自真實社會案。（圖／甲上娛樂提供）



《我們與惡的距離》涉及隨機殺人及思覺失調症等議題，劇中謝瓊煖一句經典台詞「全天下沒有一個爸爸媽媽，要花個20年去養一個殺人犯。」令人留下揪心的深刻印象，道出加害者母親的沉痛心境；而在劉青雲主演的新片《爸爸》中，導演翁子光也藉由一起2010年真實發生的「荃灣享和街弒母殺妹案」，述說倖存下來的父親如何承受摯親離世的無盡傷痛，以及如何學會寬恕患有思覺失調的兒子，比以往更努力活得像一個「爸爸」。

▲劉青雲主演的新片《爸爸》改編自真實社會案。（圖／甲上娛樂提供）

和《與惡》不同的是，劉青雲在《爸爸》中同時身為加害者與被害者的父親，其中的失落孤獨與悲憤矛盾情緒，在他心中所感受的折磨與艱苦非外人能體會。



擅長改編真實案件的翁子光在《踏血尋梅》、《正義迴廊》之後，以當事者親身經歷的視角，推出編導力作《爸爸》。他表示當初因緣際會受一位導演委託，負責蒐集「弑母殺妹案」資料及進行編劇工作，透過朋友介紹認識了當事人簡先生（案件中的爸爸），進一步深入了解該父親的心路歷程後讓他感動不已，坦言「聽他講了很多自身的故事，包括對亡妻及女兒的思念，還有對兒子的複雜感情，一方面深受感動，另一方面發現了故事中飽滿的人情世故，有很多東西是無法被創作出來的。」

▲劉青雲主演的新片《爸爸》改編自真實社會案。（圖／甲上娛樂提供）



在獲得當事人簡先生的同意與支持改編下，翁子光以反璞歸真的方式述說這個家庭故事，並刻意採用4:3比例畫面，營造一種彷彿在看家庭錄影帶的感受，令觀眾更加投入其中。

甫釋出的正式預告裡，劉青雲抬頭望向家中窗戶，其後回憶碎片穿插妻女的笑臉，及他陪伴年幼兒子學騎單車的畫面，說著「我只是想做爸爸該做的事。」導演翁子光盛讚劉青雲不是在演戲，而是他已經成為片中的爸爸「永年」，坦言「如果有一天劉青雲因為這個角色得獎，我認為這個獎不是頒給劉青雲，是頒給永年的。我覺得好厲害，一個演員到最後已經分不清是在演戲，根本已經變成這個角色了，這是我後來以觀眾身份來看這部電影獲得的感受。」

▲劉青雲主演的新片《爸爸》改編自真實社會案。（圖／甲上娛樂提供）



《爸爸》劇情描述失去了家人的阮永年（劉青雲飾）如常回到茶餐廳開店，讓自己感覺一切依舊，他活在回憶的日常裡，妻子金燕（谷祖琳飾）準備早餐的廚房，兒子厚明（蘇文濤飾）玩網路遊戲的電腦桌，女兒厚恩（熊諾頤飾）收養的三色貓「三花」，還有一家人共進晚餐的茶餐廳，彷彿那一夜從未將一切吞噬。

血緣的摰親奪走了生命的摯愛，永年既無法憎恨生者，更無法忘記逝者，唯有回憶與幻想相濡以沫，讓永年在迷茫的生活中找到一些真實感。縱與兒子一窗之隔，永年比以往更努力活得像一個「爸爸」，這段父子關係，會否迎來長夜盡頭，成為彼此活著的救贖？《爸爸》2025年1月3日將在全台上映。