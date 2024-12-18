記者田暐瑋／綜合報導

南韓男團WINNER成員宋旻浩昨（17日）遭爆料，在社會服務要員（類似台灣替代役）服役期間「出勤不確實」，甚至疑似造假上班紀錄，引發爭議。18日又爆出熱戀消息，對象是「青龍獎新人女演員」朴柱炫，對此，雙方公司也緊急發聲回應了。

▲宋旻浩爆熱戀。（圖／翻攝自宋旻浩朴柱炫IG）



宋旻浩18日被韓媒爆料與「青龍獎新人女演員」朴柱炫秘戀，指出兩人自2022年在劇集《極速首爾》合作後開始交往，至今已經持續2年多，儘管他正在服役，但戀情依然穩定，對於兩人的戀愛傳聞，雙方所屬公司均表示：「這屬於藝人的私人生活，無法確認。」而由於前一天才爆出宋旻浩的出勤造假問題，再度引發各界不滿聲浪。

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事實上，宋旻浩和朴柱炫曾被目擊一起在首爾江南的健身房運動，還被拍到共同出現在江原道襄陽，互動親密自然，朴柱炫更時常參與宋旻浩與其音樂圈友人的聚會，2022年朴柱炫拍攝MBC電視劇《禁婚令，朝鮮婚姻禁止令》時，宋旻浩還特地送上咖啡車應援，朴柱炫則在咖啡車前拍下感謝照片，同年10月，宋旻浩創立品牌，朴柱炫也到場支持，對外絲毫不避諱。

▲朴柱炫是青龍獎女新人。（圖／翻攝自宋旻浩朴柱炫IG）



此外，宋旻浩即將於本月23日退伍，日前被《Dispatch》爆料「出勤造假」疑雲，引發輿論關注，報導指出，他曾於10月赴美國夏威夷旅行5天，返國後的11月第二周多次缺勤，對此，YG娛樂回應稱：「所有病假和休假均符合規定，病假是執行勤務前治療的延續。」韓國兵務廳則表示，已展開調查，針對相關勤務記錄進行事實確認。