台女星長灘島住一半「被飯店趕出去」！超扯原因曝：還賠了10萬

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蘿莉塔長灘島住一半「被飯店趕出去」！超扯原因曝：還賠了10萬

記者潘慧中／綜合報導

蘿莉塔（李晨菲）最近上節目分享樂極生悲的經歷，其中令她印象深刻的是，有次和好姐妹一起去長灘島度假，卻在中途被飯店趕了出去，還賠了10萬才能離開，「因為確實是我們自己的錯。」

▲▼蘿莉塔。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲蘿莉塔曾被長灘島的飯店趕出去。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

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蘿莉塔最近在《11點熱吵店》透露，她曾和一群閨蜜相約到長灘島度假，入住一家擁有私人海灘的高級飯店。某晚喝完酒後，一位朋友突發奇想，想喝台式雞湯。

▲▼蘿莉塔。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲事情源自於蘿莉塔的好友突然想喝雞湯。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

向飯店詢問是否能提供雞湯，得知沒有後，蘿莉塔的朋友便要求廚房提供生雞腿，加上房內剛好有電磁爐，她就決定自己動手煮，並趁煮湯的時間去海灘玩。

蘿莉塔一行人在海灘喝酒聊天大約1小時，回到飯店時，卻發現房客全跑出來了，似乎是發生火災。她這才發現，原來飯店提供的電磁爐很小，鍋子也很小，一點點的水很快就燒乾了，「整個房間全部都是煙，我們自己的東西也被燻得亂七八糟，所以房間裡面的東西也被燻得整個都黑掉。」

▲▼蘿莉塔。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲▼蘿莉塔一行人害房間內的東西都被燻黑了。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲▼蘿莉塔。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

不幸中的大幸是，沒有其他房客受傷，但蘿莉塔一行人除了被飯店索賠10萬台幣，「後來飯店也是立刻把我們趕出去」，因此剩下兩天的旅程中，她和閨蜜們只好臨時另覓便宜旅館入住，「根本沒心情玩。」

▲▼蘿莉塔。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

▲蘿莉塔一行人賠了10萬台幣。（圖／翻攝自YouTube／11點熱吵店）

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