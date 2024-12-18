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《金孫爆富攻略》進奧斯卡國際電影15強！泰國槓龜24次創史上最佳成績

記者陳芊秀／綜合報導

第97屆奧斯卡頒獎典禮將於2025年3月舉行，美國影藝學院於台灣時間18日發表最佳國際影片的「15強名單」，泰國電影《金孫爆富攻略》被列在其中。而這是泰國報名24次槓龜以來，第一次擠進15強名單。

▲▼《金孫爆富攻略》進2025奧斯卡國際電影15強。（圖／翻攝自X）

▲《金孫爆富攻略》進2025奧斯卡國際電影15強。（圖／翻攝自X）

綜合外電報導，美國影藝學院有關「最佳國際影片」已將85部電影再選出15部候選名單，此名單進入下一輪投票，最終片單將獲得奧斯卡提名。

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而泰國創造了歷史！因為自1984年以來，至今40年，泰國已經提報24部電影，至今從未進入15強候選名單，而這部《金孫爆富攻略》（How to Make Millions Before Grandma Dies）在亞洲各地創下驚人的票房紀錄，在台灣票房突破千萬台幣，現在更成為史上第一部闖進奧斯卡15強的國際電影，泰媒形容「這次是最接近奧斯卡的時刻」

▲▼《金孫爆富攻略》進2025奧斯卡國際電影15強。（圖／翻攝自X）

▲泰國自1984年以來，報名奧斯卡24部片都槓龜，這次《金孫爆富攻略》首度進入15強，是最靠近奧斯卡的一次。（圖／翻攝自X）

此外，伊朗名導穆罕默德拉素羅夫（Mohammad Rasoulof）的電影《一念菩提》、木村拓哉愛女木村光希所參演的冰島電影《心動50年》、法國《埃米莉亞佩雷斯》等，也進入奧斯卡國際電影15強。

第97屆奧斯卡入圍名單將於2025年1月17日發表，頒獎典禮將於2025年3月2日舉行。

【奧斯卡國際電影15強名單】

巴西《我還在這裡》（I'm Still Here）

加拿大《共同的語言》（Universal Language）

捷克《海浪》（Waves）

丹麥《拿針的女孩》（The Girl with the Needle）

法國《埃米莉亞佩雷斯》（Emilia Pérez）

德國《一念菩提》（The Seed of the Sacred Fig）

冰島《心動50年》（Touch）

愛爾蘭，《膝蓋骨樂團》（Ireland, Kneecap）

義大利《沒有煙硝的山村》（Vermiglio）

拉脫維亞《喵的奇幻漂流》（Flow）

挪威《阿曼德》（Armand）

巴勒斯坦《從零開始：加沙不為人知的故事》（From Ground Zero）

塞內加爾《達荷美：祖靈回家》（Dahomey）

泰國《金孫爆富攻略》（How to Make Millions Before Grandma Dies）

英國《桑托什》（Santosh）

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金孫爆富攻略, 奧斯卡最佳國際電影, 金孫爆富攻略

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