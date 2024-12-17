蔡瑞雪分手孫麥傑後首露面！　認了「還有聯絡」未走出情傷落淚

記者黃庠棻／台北報導

影集《回憶暫存事務所》改編自作家八千子的同名小說，2023年10月在台南開鏡，沒想到拍攝期間卻傳出有投資方退出，造成停拍的情況，所幸在經過好幾個月的沈寂之後，終於在8月殺青。今（17）日該劇舉辦記者會，演員莊凱勛、蔡瑞雪、張景嵐、安俊朋、林岱縈都一同出席。

▲《回憶暫存事務所》演員莊凱勛、蔡瑞雪、張景嵐、安俊朋、林岱縈出席記者會。（圖／記者黃庠棻攝）

蔡瑞雪與微風廣場代言人、富二代男星孫麥傑交往1年半，卻在10月底突然宣布分手，消息曝光後受到外界關注。今（17）日蔡瑞雪出席《回憶暫存事務所》記者會，是她分手後首度公開露面，也大方談及已是前男友的孫麥傑。

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▲《回憶暫存事務所》演員莊凱勛、蔡瑞雪、張景嵐、安俊朋、林岱縈出席記者會。（圖／記者黃庠棻攝）

被問到之前的戀情，蔡瑞雪表示自己最近都在忙工作，而聖誕節、跨年將至，她也坦言「單身很孤單」，剛好為戲劇《回憶暫存事務所》發行的單曲〈不一定要在一起〉很符合現狀，透露自己在剪MV的時候邊剪邊哭，直呼「劇情很相愛但沒有在一起，跟現在自己的情況差不多」，目前還在聊情傷中。

▲蔡瑞雪與孫麥傑分手。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）

不僅如此，蔡瑞雪也透露跟孫麥傑是協議分手的，已經分手一個多月，現在退回朋友關係，至於分手原因她則表示兩人「目標不太一樣」，雙方都想要把重心放在工作上。雖然還在調適情傷，蔡瑞雪其實在剛分手時跟孫麥傑斷聯了一個月，後來慢慢釋懷才聯繫上，前幾天兩人還有傳訊息，現在的相處像朋友，強調她儘管跟前男友有聯絡「但不會走不出來」。

▲蔡瑞雪與孫麥傑分手。（圖／翻攝自Instagram／snowbabyq）